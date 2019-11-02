سوريا... المدفعية الثقيلة تؤمن الحدود مع تركيا

فمثلا، تم نقل مدافع "إم-46" عيار 130 ملم، التي تقدر على إصابة أهداف تبعد 27.5 كيلومتر، إلى مدينة تل تمر التي تبتعد ببضع عشرات من الكيلومترات عن الحدود التركية.

Suriye ordusu tiltemire sevkiyat yapıyor pic.twitter.com/GMAotArPRx — ROJAVA PRESSمطبعة روجافا (@servanogd) October 31, 2019

​وشوهدت راجمات صواريخ "غراد" ضمن رتل لآليات الجيش السوري يسير إلى منطقة الحدود السورية التركية.

وتم لأول مرة منذ وقت طويل رصد سيارات "ماز-6317"، وهي سيارات تستخدمها وحدات المدفعية وقوات العمليات الخاصة لجرّ مدافع "إم-46" وفقا لصحيفة روسية.

SAA artillery come to Tal Tamr, and Tonight artillery started working pic.twitter.com/IyD7wFusvY — ZOKA (@200_zoka) October 31, 2019

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