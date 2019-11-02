روسيا تستبدل "بروتون" بصاروخ "أنغارا" بالكامل عام 2024

موسكو - سبوتنيك. وقال المكتب الصحفي، لـ"سبوتنيك": "تعتبر إدارة "روس كوسموس"، أن البدء في إنتاج نماذج من الصاروخ متعدد المهام من طراز "أنغارا" في موقع الإنتاج "أومسك" يمثل أولوية للشركة. وفي عام 2024 ، يجب على صاروخ "أنغار" الثقيل أن يحل محل صاروخ "بروتون" بالكامل".

وذكر المكتب الصحفي، أنه وفقا لخطط إنتاج وكالة الفضاء الروسية، سيتم إطلاق الإنتاج التسلسلي لصواريخ "أنغارا"، في عام 2023. وقالت وكالة الفضاء الروسية "في الوقت الحالي: "يجري حاليا استئناف اختبارات التحليق لهذا الصاروخ الواعد".

وأوضحت "روس كوسموس"، أن المدير العام للمؤسسة ديمتري روغوزين، يخطط لزيارة قاعدة الإطلاق الفضائية "فوستوشني"، في الـ5 من تشرين الثاني/نوفمبر، في جولة تفقدية، حيث تم البدء ببناء مجمع "أنغار" لإطلاق الصواريخ كجزء من المرحلة الثانية، وسيقوم بزيارة عمل إلى أومسك يومي 6 و 7 تشرين الثاني/نوفمبر، لتفقد استعدادات الإنتاج هذا الصاروخ الحامل.

وتضم أسرة صواريخ "أنغارا"، كما يلي: صاروخ "أنغارا –1.2" من الفئة الخفيفة وصاروخ "أنغارا-3" من الفئة المتوسطة وصاروخ "أنغارا – 5" مع تعديليها "أنغارا – 5 إم" (محدثة) و"أنغارا – 5 بي" (مأهولة) بالإضافة إلى "أنغارا – 5 في" (ذات حمولة زائدة).

وكان رئيس المركز الحكومي للبحث والإنتاج الفضائي، أندريه كالينوفسكي، قد صرح في وقت سابق، أن سعر الصاروخ الحامل "أنغارا" لحظة الإنتاج التسلسلي عام 2021 سيكون أقل من سعر الصاروخ الحامل "بروتون"، قائلا "ننظر إلى أنه بحلول عام 2021 عند بدء الإنتاج التسلسلي لـ"انغارا" فان السعر سيكون أقل من "بروتون"".

وكان نائب رئيس الوزراء الروسي، دميتري روغوزين، قد أشار في وقت سابق إلى أنه "سيجري العدول عن استخدام صواريخ "بروتون" تدريجياً والانتقال إلى استخدام الصواريخ من طراز "أنغارا".

يذكر أن مركز خرونيتشوف، يعتبر من أكبر الشركات الروسية في قطاع صناعة الصواريخ الفضائية، وينتج الآن بشكل رئيسي، الصواريخ الناقلة من طراز "بروتون"، وأجهزة التسارع التابعة له، كما يجري العمل في الشركة على تصميم صواريخ "أنغارا" الواعدة.