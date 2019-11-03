الصين تعرض طائرة حربية جديدة... فيديو

أقيم معرض الرحلات الجوية يوم 2 نوفمبر/تشرين الثاني في مؤتمر الرحلات الجوية لمجموعة صناعة الطائرات الصينيةHongdu Aircraft Industry Group) HAIG)، والذي يقام في نانتشانغ.

وكشفت مجموعة HAIG Aircraft الصينية عن الطائرة القتالية L-15B خفيفة الوزن الجديدة، التي تم تطويرها على أساس طائرة التدريب القتاليةL-15 JL-10. بدورها، تم إنشاء الطائرة L-15 أو L-15A بمساعدة مكتب التصميم الروسي ياكوفليف والشركة الأوكرانية "بروغريس". في إطار هذا التعاون، ساعد المتخصصون الروس زملاءهم الصينيين في تطوير هيكل الطائرة والأنظمة على متن الطائرة، وكانت مهمة الشركة الأوكرانية هي تصنيع والتزويد بمحركات التوربينات النفاثة المطلوبة.

وتفيد التقارير أن الطائرة L-15B ذات المقعدين مخصصة للاستخدام كمقاتلة هجوم خفيفة وطائرة تدريب قتالية انتقالية. تم طرح النموذج الأولي في 3 مايو/أيار 2017 في إحدى ورش مصنع الطائرات في نانتشانغ، وفقا لموقع "توب وار".

والطائرة قادرة على الوصول إلى سرعة 1480 كيلومتر في الساعة. وفيها 11 نقطة تعليق للأسلحة. ويوجد أيضا نقطتين على الجناح، ويوجد في الطائرة مجمع للتحكم بالأسلحة، بما في ذلك الموجهة. وتم تثبيت رادار مرحلي سلبي عليها، ولكن لم يتم الكشف عن نوع وخصائص الرادار المثبت.