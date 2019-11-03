انعطاف حاد لحاملة الطائرات النووية الأمريكية "جيرالد فورد"... فيديو

وكتبت القوات البحرية الأمريكية على التويتر: "إنجاز آخر! شاهدوا كيف Gerald R. Ford تقوم بانعطافات سريعة خلال التدريبات البحرية".

حصلت البحرية الأمريكية على حاملة الطائرات النووية جيرالد آر فورد في يوليو/تموز 2017.

تعتبر السفينة الأغلى في العالم (13 مليار دولار). ويمكن نشر أكثر من 4.5 ألف عسكري و 75 طائرة على متن حاملة الطائرات. حاملة الطائرات مجهزة بصواريخ متوسطة المدى مضادة للطائرات RIM-162 ESSM وصواريخ بحرية مضادة للطائرات وأنظمة مدفعية مضادة للطائرات. سعة حاملة الطائرات - 100 ألف طن ، الطول - 332.8 متر، العرض - 40.8 78 متر. السرعة القصوى هي 30 عقدة. مدة الخدمة - 50 سنة على الأقل.