أنشطة مكثفة للتدريب المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة 1"

ونفذت القوات المشاركة من الجانبين عددا من التدريبات التكتيكية المشتركة، بعد أن أتمت رفع درجات الاستعداد القتالي لتوفير الدفاع الجوي للتشكيلات المدرعة والأهداف الحيوية، بحسب ما ذكرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكري المصري، على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء.

وتضمنت الأنشطة مرحلة تدريب مسبق لتحقيق الدمج بين القوات المصرية والروسية، كما تم التدريب على صد هجمات جوية معادية بنجاح.

وظهر خلال مراحل التدريب مدى ما تتمتع به العناصر المشاركة من الجانبين من دقة وكفاءة عالية وقدرة على تنفيذ عمل جماعي مشترك، يعكس مدى ما تتمتع به قوات الدفاع الجوي لكلا البلدين من إمكانات فنية وبشرية واستعداد قتالي خلال تنفيذها كافة المهام التي تكلف بها.

وتواصل القوات استعداداتها لتنفيذ الرماية الصاروخية ضمن فعاليات المرحلة الختامية للتدريب.

وقالت صفحة المتحدث العسكري المصري إن "تلك التدريبات تأتي فى إطار تنمية وتعزيز علاقات التعاون العسكرى ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة للدول الصديقة والشقيقة"، مشيرة أيضا، إلى استمرار فعاليات التدريب المصري الباكستاني الأردني المشترك "فجر الشرق -1"، الذي يستمر على مدار أسبوعين بدولة باكستان.

وذكرت صفحة المتحدث العسكري المصري، أن التدريب "فجر الشرق 1"، تضمن التعامل مع العبوات الناسفة، والتدريب على أسلوب النزول بالحبال، والنزول السريع والإبرار من الهليكوبتر، واقتحام وتفتيش الغرف المغلقة، وتطهير المناطق ذات الطبيعية الجبلية الصعبة من العناصر الإرهابية والإجرامية، وكذلك تنفيذ العديد من الرمايات النمطية وغير النمطية، التى عكست مستوى التقارب في أساليب التدريب القتالي والدقة والاحتراف في التعامل مع الأهداف من أوضاع الرمي المختلفة.