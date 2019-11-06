مناورات للجيش الروسي تحاكي سيناريو الدفاع عن قاعدة عسكرية

أعلنت قيادة المنطقة العسكرية المركزية الروسية، أن الوحدات الفرعية لمكافحة الإرهاب التابعة للقاعدة 201 العسكرية الروسية حاكت في مناورات سيناريو إحباط محاولة للاستيلاء على معسكر خاص بحامية دوشنبيه العسكرية في طاجيكستان.

دوشنبيه - سبوتنيك . وقال المكتب الإعلامي للمنطقة العسكرية، لوكالة "سبوتنيك": "الوحدات الفرعية لمكافحة الإرهاب نجحت خلال تدريبات في إحباط محاولات للجماعات المسلحة غير الشرعية المحتملة للهجوم على معسكر الوحدة، بالإضافة إلى الاستيلاء على نقطة تفتيش ومستشفى عسكري".

وخضعت القوات والوسائل التابعة للوحدات الفرعية المشاركة في العملية - الأفراد، الأسلحة، المعدات، لاختبار القدرة على استخدام وسائل خاصة لإزالة الألغام والكشف عن المواد الخطرة، وكذلك وسائل الاستطلاع والاتصال والمراقبة.

يذكر أن القاعدة 201 العسكرية الروسية في طاجيكستان تعتبر أكبر قاعدة للقوات البرية الروسية خارج روسيا تقع في مدينتين - دوشنبيه وبوختار، وبموجب الاتفاقية الحكومية، تبقى القاعدة الروسية على الأراضي الطاجيكية حتى عام 2042.