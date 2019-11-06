بالفيديو... الجيش الروسي ينشر لقطات جوية مذهلة لمناورات "سهم الصداقة 1" في مصر

أعلن الجيش الروسي، اليوم الأربعاء، أن قائد سلاح الدفاع الجوي الروسي، الجنرال ألكسندر ليونوف، وصل مصر في زيارة عمل.

ووفقا لموقع "زفيزدا" التابع للجيش الروسي، تتزامن الزيارة مع إجراء المناورات الدفاعية المشتركة بين مصر وروسيا "سهم الصداقة 1" على الأراضي المصرية.

وأضاف الجيش الروسي أن "الجنرال ليونوف سيزور المرحلة الأخيرة من التدريبات التي تتضمن صد هجوم جوي بنيران حية من وحدات الدفاع الجوي".

وفي السياق، أثنى ليونوف على أداء العسكريون الروس في التدريبات، مشيرا أنهم قاموا بتحسين مهاراتهم واكتسبوا مزيدا من الخبرات في ميدان المعركة".

وتابع قائلا للقوات الروسية، "غدا، وللمرة الأولي سيكون أمامكم مهمة صعبة أمام إطلاق نار عليكم من اتجاهات مختلفة وعليكم صد الهجوم، مؤكدا على أنهم قادرين على التعامل مع هذه المهمة وإظهار مهارتهم وكفائتهم المعهودة".

كما تمنى لهم النجاح في المرحلة الأخيرة من التمرين وكذلك مزيدا من الصداقة والتعاون بين الجيشين الروسي والمصري.

وأوضح الجيش الروسي أن الجانب المصري سيتيح للجنرال ليونوف التعرف على أنواع الأسلحة والمعدات العسكرية المستخدمة في وحدات الدفاع الجوي في مصر.

تشمل التدريبات الأقسام المشتركة لأنظمة الدفاع الجوي "بوك ام 2 إي" و "تور ام 2 إي"، بالإضافة إلى المدافع ذاتية الحركة المضادة للطائرات "شيلكا-ام4" وأنظمة الدفاع الجوي المحمولة "إيجلا-إس" الروسية الصنع.

© Sputnik . Mohamed Mostafa 13 معلومة عن المناورات المصرية الروسية "سهم الصداقة 1" - إنفوجراف

وتُجرى التدريبات المشتركة لقوات الدفاع الجوي الروسية والمصرية "سهم الصداقة 1" لأول مرة على الأراضي المصرية في الفترة من 26 أكتوبر إلى 7 نوفمبر الجاري.