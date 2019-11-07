اذهب دون رجعة... سيارة "نمر" تودع رتل آليات عسكرية أمريكية في سوريا

وضم الرتل الذي غادر سوريا عبر معبر الوليد في محافظة حمص، 55 سيارة شحن كبيرة محمَّلة بآليات تابعة للقوات الأمريكية التي كانت موجودة في سوريا.

​وقالت صحيفة روسية إن وداع العسكرييين الأمريكيين تم تحت بصر جنود الشرطة العسكرية الروسية. فقد انتظرت إحدى سياراتها ماركة "تيغر" (نمر) حتى تفسح السيارات الأمريكية لها طريقا.