جنرال روسي يتحدث عن خصائص الحروب في المستقبل

وقال اللواء سيرغي تشيبوتاريف، قائد رابطة أمور في المنطقة العسكرية الشرقية، في مقابلة مع صحيفة "كراسنايا زفيزدا": ""إن حرب الخنادق بأشكالها الكلاسيكية، كما اعتدنا أن نرى في أفلام عن الحرب الوطنية العظمى، على الأرجح لن تكون كذلك، بناءً على ذلك، يستخدم الجيش الروسي مبادئ جديدة للتخطيط والقيام بالعمليات العسكرية: لقد تم بالفعل وضع التكتيكات في بعض المناورات. على وجه الخصوص، في أكتوبر/تشرين الأول، في حقل التدريب كنيازي-فولكونسكي في إقليم خاباروفسك.

خلال أسبوع، قامت وحدة بنادق آلية تحت قيادة العقيد ألكسندر شيرشنيف بمناورة دفاعية، راقبت باستمرار وتوقعت تصرفات عدو افتراضي.

خلال المناورات، تم تطبيق أساليب تمويه تكتيكية جديدة. لقد تصرفت مجموعة الثلاثة آلاف بشكل حاسم ومستمر وغير تقليدي. وأوضح الجنرال أنه تم إطلاق نظام للعمليات الهجومية التشتيتية، وتم تنظيم غارات البحث والاستطلاع، وتم تنفيذ الضربات النارية باستخدام أسلحة المدفعية مع حسابات الحرب الإلكترونية، فضلاً عن عدد من الابتكارات الأخرى.

كما أشار سيرغي تشيبوتاريف إلى الاتصالات المستدامة والحرب الإلكترونية باعتبارها الاتجاه الرئيسي لزيادة الفعالية القتالية للجيش الحديث.