الصحون الطائرة في تاريخ الطيران

في معرض China Helicopter 2019، في الصين، الذي جرى منذ فترة وجيزة، تم تقديم جهاز غير عادي. وسمّي النموذج لمركبة مستديرة الشكل واعدة على شبكة الإنترنت، بـ"الصحن الطائر".

يعتزم الصينيون بجدية إطلاق صحون طائرة قتالية إلى السماء. ولكن قبل ذلك حاول الألمان ومهندسو طائرات الرايخ الثالث بناء الصحون الطائرة الخاصة بهم، ولكن كل هذه المشاريع لم تكتمل.

في بداية القرن العشرين، ظهرت أول محاولات إنشاء طائرة على شكل قرص. على الرغم من حقيقة أن أكثر المشاريع شهرة في صناعة الصحون الطائرة مرتبطة اليوم بتاريخ ألمانيا النازية، إلا أن المشاريع الأولى في هذا المجال لم تنفذ في أوروبا، بل في الولايات المتحدة وحتى قبل اندلاع الحرب العالمية الثانية. ونتحدث في مقالة "سبوتنيك" عن بعض هذه "الصحون الطائرة".

الطائرة- المظلة تشينس فووت:

بدأ العمل الأول في مشاريع غير عادية للطائرات ذات الأجنحة المستديرة في بداية تطوير الطيران. في الوقت الحالي، يعتبر المصمم، الذي تحول للمرة الأولى في التاريخ إلى الجناح على شكل قرص، الأمريكي تشينس فووت. واقترح فووت في بداية عام 1911، إنشاء طائرة ذات شكل وتصميم غير عادي. كان هذا مشروع طائرة ذات هيكل خشبي وجناح على شكل قرص بمساحة كبيرة. دخلت الطائرة المظلة المصنوعة من أبسط المواد- الخشب والنسيج التاريخ إلى الأبد - على الرغم من أنها لم تقم بأي رحلة.

كان تصميم الطائرة غير العادية بسيطًا ويتألف من 9 حزم، والتي كانت تشكل عند ترابطها نجمة. قام تشينس فووت بوضع قطعة قماش عادية بين الحزم الخشبية، وأصبحت تشبه في الشكل إلى حد كبير مظلة، لذلك حصلت الطائرة على هذا الاسم. في الجزء الخلفي من وكانت الطائرة بثلاث عجلات.

وقرر المصمم الأمريكي أن يكون شكل الجناح على شكل قرص، حيث كان يعتقد أن الجناح الكبير سيزود الطائرة بقوة رفع كبيرة، مما يسمح للطائرة بالإقلاع بسرعة منخفضة. لسوء الحظ، لم تحلق طائرة تشينس فووت غير العادية إلى السماء، لذا فشل المصمم في تأكيد أو دحض أفكاره. من المعروف أنه في نفس الوقت تقريبًا، تم تصميم طائرة مماثلة في المملكة المتحدة، ولكن تلك الطائرة تحطمت في الرحلة الأولى فور إقلاعها عن الأرض.

طبق ستيفين نيميت الطائر:

المصمم الأمريكي الثاني، الذي بدأ في محاولة لإنشاء طائرة ذات جناح على شكل قرص، كان ستيفن نيميت. على عكس سابقته، ابتكر نيميت طائرة حلقت في السماء ونجحت في تنفيذ رحلات جوية. تم إنشاء الطائرة ذات الجناح المستدير تقريبًا من قبل نيميت مع طلاب جامعة ميامي، وقد حدث هذا في عام 1934. الطائرة غير العادية، التي كانت تجذب من مظهرها فقط، دخلت في التاريخ تحت اسم Nemeth Parasol. كما تم تعيين ألقاب غير رسمية بسبب تشابهها مع مظلة ومع الطبق.

لإنشاء طائرة غير عادية، استخدم المصمم بدن طائرة طويل من الطائرة ذات السطحين Alliance A-1 Argo التي خرجت من الخدمة سابقا؛ وقد أدى إطالة بدن الطائرة إلى مضاعفة حجمها وجعلها بمقعدين. مباشرة فوق بدن الطائرة كان الجناح المستدير. يقع الجناح على دعامات خاصة، كما هو الحال في الطائرات العادية، كانت هناك جنيحات على قمم الجناح. كان قلب الطائرة محرك الطائرات وارنر سكاراب شعاعي، قوته 110 حصان. كانت قوة المحرك كافية لتزويد الطائرة بأقصى سرعة طيران لأكثر من 217 كم / ساعة. في نفس الوقت، كانت سرعة الهبوط صغيرة جدًا - فقط 40 كم / ساعة، مما سمح للطائرة بالهبوط في مواقع بالغة الصغر.

كانت الميزة الرئيسية لـ "المظلة الطائرة" التالية هي الجناح المستدير الذي يبلغ قطره 4.6 متر. سمحت إطالة الجناح بشكل طفيف للطائرة أن تطير بزاوية أكبر من المعتاد للهجوم، كما وفرت للطائرة القدرة على الانخفاض السلس وغير خطير، وهو ما يشبه إلى حد ما انخفاض طيار بالمظلة. في الواقع، قام الجناح أيضًا بدور المظلة الذي أظهره ستيفن نيميت أثناء رحلاته التجريبية. يمكن للطائرة القيام بهبوط ناعم عموديًا تقريبًا مع إيقاف تشغيل المحرك. جعلت سرعات الهبوط المنخفضة وقدرات الجناح المستدير في الطائرة جعلت التحكم بها سهل وحتى للطيارين المبتدئين. على الرغم من عدد من مزايا "الطبق الطائر"، فإن لم يكمل تطوير هذه الطائرة، في نهاية عام 1934-1935 ، تم التخلي عن المشروع.

الفطيرة الطائرة...مقاتلة XF5U

استمرت محاولات إنشاء طائرة ذات شكل غير عادي في سنوات الحرب العالمية الثانية وأدت إلى إنشاء مقاتلة تجريبية، والتي كانت تسمى Flying Pancake (الفطيرة الطائرة) ، المؤشر الرسمي V-173. حلقت المقاتلة على شكل قرص، والتي قام المصمم تشارلز زيمرمان بإنشائها، لأول مرة في السماء في نوفمبر 1942. في وقت لاحق، على أساس هذا النموذج، حاولوا إنشاء مقاتلة بحرية، والتي تلقت مؤشر XF5U.

لأول مرة، التفت تشارلز زيمرمان إلى فكرة إنشاء طائرة على شكل قرص في عام 1937 ، وكان هدفه الأولي هو إنشاء سيارة طائرة، كان يكتب عنها في كتب الخيال العلمي بنشاط. ومع ذلك، فإن التوقعات التجارية للنسخة المدنية كانت غامضة إلى حد ما. لذلك، أوصت قيادة شركة Chance-Vought ، التي دعمت مشروع زيمرمان غير العادي، بأن يتخلى المصمم عن فكرة وجود طائرة مدنية ذات ثلاثة مقاعد، مع التركيز على إنشاء مقاتلة يمكن أن تهم الجيش.

ونتيجة لذلك، ولدت واحدة من أغرب الطائرات في القرن العشرين، والتي تختلف عن أي طائرة حديثة في مظهرها غير المعتاد للغاية. في مقدمة الطائرة، وضع المصمم قمرة القيادة، وتم تثبيت محركين مع مراوح ثلاثية الشفرة على جانبي قمرة القيادة. في الجزء الخلفي من الطائرة ، جناحين صغيرين الحجم - مثبتات أفقية مزودة بمصاعد، بالإضافة إلى مثبتين رأسيين توجد عليهما أجهزة التحكم. لم يتجاوز الطول الإجمالي للمقاتلة التجريبية غير العادية 8.1 متر والعرض 7.1 متر.

تم اختبار الطائرة الجديدة بشكل نشط لعدة سنوات، ولم تكتمل آخر رحلات الطيران للنماذج الأولية إلا في عام 1947 ، وتم إكمال ما لا يقل عن 190 رحلة أو 132 ساعة طيران. في الوقت نفس، لم تتجاوز سرعة الطيران القصوى للطائرة 222 كم / ساعة. كان السبب في ذلك هو انخفاض قدرة المحركات المثبتة على النموذج الأولي، لم تكن قوتها أكثر من 80 حصان. كان النموذج الأولي للقوات البحرية الأمريكية أكثر نجاحًا بكثير، والذي حصل على التصنيف XF5U. في المجموع، تم بناء طائرتين تجريبيتين من هذا النموذج. تلقت الطائرة ذات الكتلة القصوى للإقلاع محركات Pratt & Whitney R-2000 بقوة 1350 حصان.

على الرغم من عدد من النجاحات، تم تقليص المشروع في عام 1947. على الرغم من أن XF5U يمكن استخدامها بكفاءة من حاملات الطائرات، مع كتلة أكثر من 8.5 طن، يمكن للطائرة أن تقلع من مواقع صغيرة. وفي الوقت نفسه، اعتبر التصميم باستخدام اثنين من محركات المكبس عفا عليه الزمن. كان قد جاء عصر الطيران النفاث، ولم يكن من الممكن تثبيت محركات نفاثة على متن XF5U.