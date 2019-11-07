تحطم مروحية حربية على متن مدمرة إيطالية

وقع الحادث في حوالي الساعة 18 يوم الأربعاء، وكانت المروحية تجري رحلة تدريبية في الظلام. لم يصب أحد من أفراد طاقمها، البالغ عددهم ستة، وفقا لموقع إيتاميلرادار.

Последствия жесткой посадки вертолета на эсминец ВМС Италии. Фото https://t.co/3uuSqSJYds pic.twitter.com/EWvGZ3Oa8L — Ivan O'Gilvi (@o_gilvi) November 7, 2019

AgustaWestland SH.101 المروحية الرئيسية للأسطول الإيطالي. تتوفر طائرة السفينة والساحل في نسختين: المضادة للغواصات ومتعددة الأغراض. لم يتم الإبلاغ عن نوع النسخة التي تحطمت عند الهبوط، على متن المدمرة. وقد سقطت الطائرة على جانبها عند الهبوط وتدمرت المروحة، ولكن لم يشتعل حريق، لأنه تم سكب الرغوة على المروحية. وتحقق قيادة البحرية الإيطالية في سبب الحادث.

تم تسمية أحدث مدمرة للبحرية الإيطالية، تم إطلاقها عام 2011، على اسم الأميرال الروماني جاي دويليوس، الذي هزم أسطول قرطاج القوي عام 260 قبل الميلاد. السفينة مسلحة بأنظمة المدفعية من عدة عيارات، ومدافع صوتية ، وطوربيدات والصواريخ المضادة للسفن أستر.