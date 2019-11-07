الـ"شيلكا" المطورة... 8 معلومات عن أخطر سلاح مضاد للطائرات في العالم

مازالت أنظمة "شيلكا" الروسية، أحد أخطر وسائل الدفاع الجوي المضادة للطائرات الحربية، التي تحلق على ارتفاعات منخفضة، رغم تاريخها، الذي يتجاوز نصف قرن، خاصة أن بعض النسخ المطورة منها، تحمل صواريخ محمولة طراز "إيغلا إس" و"غروم".

أنتجت روسيا 6500 وحدة من هذه الأنظمة منذ ستينيات القرن الماضي، بحسب موقع "ميليتري فاكتوري" الأمريكي، الذي أوضح أنها تعمل على مركبات وزنها 19 طنا، تصل سرعتها إلى 50 كم/الساعة، ومداها يصل إلى 450 كم، ويتكون طاقمها من 4 أفراد.

وتعمل أنظمة "شيلكا" في 38 دولة حول العالم، بينها مصر وسوريا والجزائر، بحسب الموقع الأمريكي، الذي أوضح أنها مازالت من أكثر الأنظمة المضادة للطائرات رعبا حول العالم.

ويقول موقع "ميليتري توداي" الأمريكي، إن تلك المنظومة مجهزة بـ4 مدافع عيار 23 مم، ومخزن ذخيرة 2000 طلقة، وتصل سرعة إطلاق مدافعها الأربعة إلى 3400 طلقة في الدقيقة.

© Photo / ChrisO مدفع ذاتي الحركة "شيلكا"

وبحسب الموقع الأمريكي، يتم تجهيز منظومة شيلكا، برادار يتراوح مداه بين 6 إلى 10 كم، بحسب ارتفاع الهدف الجوي المعادي، كما أن تجاربها في الحروب السابقة، تشير إلى أنها كانت فعالة في التصدي للأهداف الأرضية أيضا.

ويقول موقع "وور هيستوري أون لاين" الأمريكي، إن المركبة، التي تحمل تلك المنظومة مزودة بوسائل حماية ضد الحرب الكيميائية، والبيولوجية، كما أن بعض نسخها مزودة بوسائل رؤية تعمل بالأشعة تحت الحمراء، تمكن طاقمها من رصد الأهداف ليلا.

© Sputnik . شيلكا

ولفت الموقع الأمريكي، إلى أن مدافع شيلكا، تمنحها مدى أقل لكنها قادرة على ضرب أهداف على ارتفاعات عالية، بعد رصدها برادار يمكنها من رصد الأهداف في مختلف الظروف الجوية.

وخلال عمرها، الذي يتجاوز نصف قرن، استمرت عمليات تطوير منظومات "شيكا"، وأصبحت تلك المنظومة تضم 8 نسخ، يمتلك أحدثها رادارات متطورة وصواريخ مضادة للطائرات (أرض - جو)، تجعلها قادرة على ضرب أهداف جوية على ارتفاعات كبيرة ومدى أبعد.

وتحمل جميع نسخ مدافع "شيلكا" رمزا مشتركا هو "زيد إس يو - 23"، بينما يتم تمييز كل منها برمز إضافي:

1- شيلكا "4 في".. تم تطويرها عام 1969.

2- شيلكا "4 في 1".. مجهزة بنظام تحكم نيراني، وتم تطويرها عام 1971.

In September, 57 years ago, ZSU-23-4 #Shilka appeared for the first time. Shilka was very successful radar guided SPAAG that was operated by more than 40 countries during its military service, although not always in its intended role. It was deployed in 20+ wars since the 1966. pic.twitter.com/WWrP46O6dZ — War Thunder (@WarThunder) September 14, 2019

3- شيلكا "4 إم 1".. تم تجهيزها برادار متطور عام 1972.

4- شيلكا "4 إم 2".. طور الاتحاد السوفيتي هذه النسخة عام 1978، لاستخدامها ضد الأهداف الأرضية في حرب فيتنام، وليست مجهزة برادار، لكن مخزن الذخيرة الخاص بها أصبح 3000 آلاف طلقة، مقارنة بمخزن ذخيرة النسخ الأخرى، الذي يضم 2000 طلقة فقط.

5- شيلكا "4 إم 3".. تم تطويرها عام 1978، وهي مزودة بنظام تمييز الأهداف الصديقة والمعادية، إضافة إلى نظام إطلاق نيراني، ورادار، ونظام بحث عن الأهداف باستخدام الليزر.

وتصل كفاءة هذه النسخة في ضرب الأهداف الجوية إلى 74 %، مقارنة بـ30 %، نسبة إصابة الهدف في النسخ البدائية منها، وتم تطويرها عام 1978.

6- شيلكا "4 إم 4".. تم تجهيز تلك النسخة بقاذفي صواريخ "إيغلا إس" المضادة للطائرات، وأجهزة رؤية متطورة، ورادار بكفاءة أعلى، وتم تطويرها عام 1999.

7- دونيتز.. هي نسخة طورتها أوكرانيا، وتم تزويدها برادار متطور، وصواريخ "ستريلا 10"، المضادة للطائرات، وتستخدم شاسيه دبابات "تي 80 يو"، لكنها لم تصل إلى مرحلة الإنتاج.

8- شيلكا "4 إم بي".. طورت بولندا تلك النسخة، وجهزتها بصواريخ "غروم" المضادة للطائرات، إضافة إلى عمليات تحسين أخرى.