ضربة كفيلة بتعطيل حاملات الطائرات الأمريكية كافة

يناقش الخبراء العسكريون الأمريكيون إمكانية إشعال فتيل الحرب ضد روسيا والصين في مناطق العالم النائية دون استخدام السلاح النووي.

ويفترض أن تعتمد الولايات المتحدة في حرب كهذه على حاملات الطائرات. فهل يمكن إيقافها أو إعاقتها عن التوجه إلى مسرح الحرب؟

يجد خبير عسكري روسي أن هذا ممكن بشرط أن يتمكن مَن يضع نصب عينيه هدفا كهذا من توجيه الضربة المناسبة.

وأعلن الخبير كونستانتين سيفكوف عبر صحيفة متخصصة أنه يمكن إبطال مفعول أسطول الولايات المتحدة من حاملات الطائرات بتوجيه الضربة المدمرة إلى ترسانة بناء السفن في مدينة نيوبورت نيوز بولاية فرجينيا، فهي المنشأة الصناعية الأمريكية الوحيدة حاليًا، كما يرى الخبير، التي تستطيع أن تبني وتصلح حاملات الطائرات.

ويجد الخبير أنه في حالة نشوب النزاع العسكري يمكن إلحاق أضرار لا تصلح بأسطول حاملات الطائرات الأمريكية من خلال ضرب ترسانة بناء السفن هذه بالصواريخ الجوالة (كروز).