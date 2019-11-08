دوريات جوية يومية تنطلق في الشمال السوري

وأبلغ الطيار العسكري الروسي دميتري إيفانوف الصحفيين، أن هذه المهمة تقوم بها طائرات الهليكوبتر.

وتخفر الطائرات المروحية الروسية أجواء الشمال السوري على عدة مسارات، محلقة على ارتفاع 50 إلى 60 مترا.

وإلى جانب تأمين الأجواء تحمي المروحيات الروسية أرتال الشرطة العسكرية الروسية.

وتقوم الشرطة العسكرية الروسية بتسيير الدوريات الأمنية المشتركة مع حرس الحدود السوري في منطقة الحدود السورية التركية خارج نطاق عملية "نبع السلام" التركية، وفقا لمذكرة التفاهم بين روسيا وتركيا.