إعلام: روسيا اخترعت سلاحا يتعذر الدفاع ضده

واخترع المهندسون الروس سلاحا فعالا اسمه "ستايا 93" يتعذر الدفاع ضده وفقا لـ"بوبولار ميكانيكس".

والمقصود بـ"السلاح" الذي اخترعه المهندسون الروس هو نظام إدارة مجموعة من طائرات "درون" (الطائرات المسيّرة) الذي يتيح استخدام أكثر من 100 طائرة مسيرة محمّلة بالمتفجرات لمهاجمة العدو في وقت واحد.

ومن شبه المستحيل صد هجوم هذا العدد من طائرات "درون". وقد تتمكن وسائط الدفاع الجوي المتطورة من إسقاط 90 في المائة من الطائرات المسيرة المهاجمة ولكن بإمكان 10 في المائة أن توجه ضربة ساحقة تدمر سيارات العدو، إلى جانب أهداف جوية وبحرية وأجهزة الرادار.

ومن الجدير بالذكر أن الشركة الروسية التي تحمل اسم مخترع رشاش كلاشنيكوف أعلنت، في الصيف الماضي، أنها صنعت طائرات مسيرة جديدة من نوعين، "لانتسيت 1" التي يبلغ وزنها 5 كيلوغرامات وتحمل الكيلوغرام الواحد من المتفجرات، و"لانتسيت 3" التي يبلغ وزنها 12 كيلوغراما 3 منها وزن الرأس المدمر. وتبلغ سرعة طائرات "لانتسيت" 110 كيلومترات في الساعة، ومداها 40 كيلومترا.