الناتو قلق...ما هي المهمة التي قامت بها 12 غواصة روسية في البحر

خلال الأسبوع الجاري، أكملت 12 غواصة تابعة للبحرية الروسية المهام في البحر، حسبما ذكرت صحيفة "كراسنايا زفيزدا". وأفيد أيضا أنه في البحر كان هناك 35 سفينة و 17 سفينة دعم.

تم الإبلاغ عن المزيد من التفاصيل عن بعض العمليات التي يقوم بها البحارة. قامت غواصة الأسطول الشمالي "نيجني نوفغورود" و"بسكوف" بمبارزة تحت الماء. لعدة أيام، كانت الغواصات تتبع بعضها بعضا في العمق، وتقوم بالمناورة وتتخذ مواقع الهجوم. ثم قاموا بعمليات إطلاق إلكترونية، وفي نهاية التدريب، عمليات إطلاق حقيقية، بطوربيدات بدون رأس حربي. قبل ذلك، قامت الغواصات بالغطس إلى أقصى عمق في البحر النرويجي واختبرت أسلحة جديدة.

لكن الأهم من ذلك كله، كان الناتو قلقًا من تدريب آخر. وفقًا لـMilitaryWatchMagazine ، أجرت عشر غواصات روسية (ثمانية منها نووية) تدريبات في شمال الأطلسي للتغلب على الحدود المضادة للغواصات التي نشرها التحالف بين غرينلاند وأيسلندا واسكتلندا. ومع ذلك، فإن الحدود مزودة بنظام سونار SOSUS ، ومع ذلك، فقد توصل الغواصون الروس إلى العديد من الطرق للمرور سراً عبر منطقة المراقبة - على سبيل المثال، تحت هيكل سفينة تجارية، يختبئون وراء ضجيج مراوحها.

ومما يثير قلق المحللين العسكريين في الناتو بشكل خاص مشاركة غواصة نووية من طراز Sierra III (غواصات "نيجني نوفغورود" و"بسكوف" في التدريبات. يُطلق عليها اسم "مقاتلات التيتانيوم" بسبب مواد البدن ونطاق المهام التي تؤديها، وأهمها تدمير الغواصات الاستراتيجية ومجموعات حاملات الطائرات التابعة للعدو في بداية النزاع. الغواصات عالية السرعة قادرة على التنقل سرا على أعماق كبيرة، وأسلحتها: طوربيدات، طوربيدات صواريخ وصواريخ كروز "كاليبر" تجعل هذه الفئة من الغواصات واحدة من أكثر الغواصات المفترسة البحرية القوية.