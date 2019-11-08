إعجاب دولي بـ"اليورانيوم" الروسي

وأجرت القوات البحرية الروسية خلال عام 2019، عدة تجارب لإطلاق صواريخ "أوران". فمثلا، أطلق كورفيت "ستويكي" صاروخا من نوع "أوران" (هذه الكلمة الروسية تعني اليورانيوم) على هدف يبعد عنه أكثر من 30 كيلومترا في بحر البلطيق. وفي شهر سبتمبر/أيلول من العام الجاري، أطلقت سفينة حربية روسية أخرى اسمها "سميرتش" صاروخا من هذا النوع في بحر اليابان. وأصاب الصاروخ هدفا محددا يبعد عن سفينة "سميرتش" أكثر من 50 كيلومترا.

أخطر سلاح

ويعتبر صاروخ "اليورانيوم" أخطر سلاح في حوزة القوات البحرية الروسية الآن لمواجهة جميع بوارج حلف شمال الأطلسي عدا حاملات الطائرات وفقا لـ"ناشيونال إنترست".

ومن الجدير بالذكر أن القوات البحرية الروسية تختبر الآن صاروخا قادرا على مقارعة حاملات الطائرات أيضا هو صاروخ "تسيركون" الأسرع كثيرا من الصوت.

مواصفات صاروخ "أوران"

خصص صاروخ "أوران" لمكافحة السفن الحربية المعادية في أي وقت من النهار والليل حتى في الظروف الجوية الرديئة في ظروف التشويش الإلكتروني والمقاومة النارية.

المدى الأقصى: 130 كيلومترا.

المدى الأدنى: 5 كيلومترات.

السرعة القصوى: 1100 كيلومتر في الثانية.

علو التحليق الملاحي: 5 – 10 أمتار.

علو التحليق في نهاية المسار: 3 – 5 أمتار.

القطر الأقصى لجسم الصاروخ: 420 ملم.

باع الجناح: 930 ملم.

وزن الرأس المدمر: 145 كيلوغراما.

وزن الصاروخ عند الإقلاع: 630 كيلوغراما.