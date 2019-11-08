المنظر من قمرة القيادة...المروحيات الروسية بدأت بدوريات في شمال سوريا

وأبلغ الطيار العسكري الروسي دميتري إيفانوف الصحفيين أن هذه المهمة تقوم بها طائرات الهليكوبتر.

وتخفر الطائرات المروحية الروسية أجواء الشمال السوري على عدة مسارات، محلقة على ارتفاع 50 إلى 60 مترا.

وإلى جانب تأمين الأجواء تحمي المروحيات الروسية أرتال الشرطة العسكرية الروسية.

وتقوم الشرطة العسكرية الروسية بتسيير الدوريات الأمنية المشتركة مع حرس الحدود السوري في منطقة الحدود السورية التركية خارج نطاق عملية "نبع السلام" التركية، وفقا لمذكرة التفاهم بين روسيا وتركيا.

بناءً على الفيديو، شاركت المروحيات القتالية من طرازمي-8أإم تي شي "المدمر" ومي-35 إم في الدوريات. وهذه الطائرات يمكنها أن تحمل على متنها ليس فقط أسلحة قوية، ولكن أيضا قوات إنزال.

على سبيل المثال، في المنتدى العسكري التقني الدولي"Army-2019" ، تم عرض مي-35إم والتي حصلت بالإضافة إلى الأسلحة القياسية مدفع رشاش من عيار كبير "كورد". وهي موجودة في حجرة شحن تستوعب ثمانية من قوات الإنزال. تحتوي المروحية أيضًا على محطة مراقبة مع مدى كشف عن الهدف يصل إلى عشرة كيلومترات، ومدفعية مزدوجة عيار 23 ملم وصواريخ أتاكا المضادة للدبابات والقنابل الجوية وصواريخ غير موجهة من عيار 80 ملم و 122 ملم.