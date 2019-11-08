القوات الجوية-الفضائية الروسية تحصل على أول مقاتلة "سو-57" قبل نهاية العام

صرح نائب وزير الدفاع الروسي أليكسي كريفوروتشكو، للصحفيين عقب زيارة لمصنع الطائرات في كومسومولسك-نا-أمور بأن القوات الجوية- الفضائية ستستقبل أول طائرة مقاتلة من الجيل الخامس من طراز "سو-57" قبل نهاية العام الجاري.

وأشار نائب الوزير، إلى أنه بموجب العقد الحالي، يجب أن تحصل القوات الجوية-الفضائية الرسية على 76 طائرة من هذا النوع بحلول عام 2028، وأن الطائرة الأولى جاهز تقريبًا لإرسالها إلى القوات.

وقال كريفوروتشكو: "في العام المقبل، ننتظر طائرة أخرى من هذا النوع، ومن ثم سيزداد الإنتاج".

سو-57: مقاتلة روسية من الجيل الخامس. حلقت لأول مرة في السماء عام 2010. وبحسب المطورين، قدرتها على المناورة العالية والوصول إلى سرعة أسرع من الصوت، وكذلك مجمع حديث من إلكترونيات الطيران وقدرتها على التخفي، توفر تفوق "سو-57" على منافساتها.