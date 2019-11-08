نائب رئيس الوزراء الروسي يؤكد أن روسيا محمية بالكامل من الضربات الصاروخية

أكد نائب رئيس الوزراء أن روسيا الاتحادية محمية بشكل موثوق، وقد تم إنشاء مجال المعلومات لنظام الإنذار المبكر بنسبة 100%.

وقال نائب رئيس الوزراء يوري بوريسوف اليوم الجمعة إن أراضي روسيا محمية بالكامل من التهديدات المحتملة من هجوم صاروخي. وأشار إلى أن برنامج التسلح الحكومي يجري تنفيذه بنجاح في روسيا.

وأضاف بوريسوف أنه تم إنشاء مجال المعلومات لنظام الإنذار المبكر بنسبة 100%. وأنه لا يوجد مناطق غير محمية.

حضر بوريسوف افتتاح النصب التذكاري للمصمم فلاديسلاف ريبين، الذي قاد في زمن الاتحاد السوفيتي مشروع نظام الإنذار من الهجوم الصاروخي. أيضا، كان العالم يشارك في تحديث النظام وإنشاء نظام التحكم في الفضاء.

بالإضافة إلى ذلك، طور المتخصص السوفيتي مفهوم النظام الحديث للدفاع الجوي.