ختام فعاليات التدريب العسكري المصري الروسي المشترك "سهم الصداقة 1"

القاهرة - سبوتنيك. وبحسب بيان صادر عن الناطق اليوم الأحد، أكد قائد قوات الدفاع الجوي المصري الفريق، علي فهمي قائلا: "حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على امتلاك قوات الدفاع الجوي أحدث النظم العالمية من الأسلحة والصواريخ ووسائل الاستطلاع والإنذار وآليات القيادة والسيطرة بما يدعم قدراتها على تأمين المجال الجوي المصري والتصدي لكافة التهديدات الجوية، وتنفيذ المهام المكلفة بها في ظل التطور المستمر لنظم القتال الجوي"، مشيداً بأهمية التدريبات المشتركة التي تنفذها قوات الدفاع الجوي خاصة التدريب " سهم الصداقة -1" والذي يعتبر نافذة لنقل وتبادل الخبرات مع الدول الشقيقة والصديقة".

وأوضح البيان أن "المرحلة الختامية للتدريب بدأت بعرض لملخص الموقف التنفيذي للأنشطة في المراحل الأولى للتدريب".

كما لفت البيان إلى أن "القوات المصرية والروسية قد واصلت تحركاتها على مدى الأيام الماضية ، متخذة أوضاعها على خط الرمي طبقاً لتسلسل أعمال القتال، وصولاً لخط دفع الفرقة المدرعة وذلك بعد قيام عناصر الدفاع الجوي المصري والروسي بتوفير التأمين الجوي للقوة الرئيسية من عناصر تشكيل المعركة , وذلك لتنفيذ البناء التراكمي للقوات علي خط الدفع تمهيداً للتجهيز لإدارة صد هجمة جوية حقيقية بنجاح، بواسطة القوات المشتركة من الجانبين".

وأضاف "شارك في تنفيذ الرماية الصاروخية عناصر من قوات الدفاع الجوي المصري والروسي من مختلف الأسلحة والتخصصات، والمدفعية المضادة للطائرات والتي تمكنت من إصابة أهدافها بدقة وكفاءة عالية، أظهرت مدى ما وصلت إليه القوات من تجانس وتوافق عكس القدرات القتالية العالية التي تتمتع بها تلك القوات".

كما أكد البيان أن "التدريب يأتي "في إطار دعم ركائز التعاون المشترك بين القوات المسلحة المصرية والروسية والذي يعكس عمق علاقات الشراكة والتعاون الاستراتيجي لكلا البلدين الصديقين في العديد من المجالات".

وحضر فعاليات التدريب الفريق ليونوف ألكسندر بيتروفيتش قائد قوات الدفاع الجوي الروسي الذي تفقد إحدى المراحل النهائية للتدريب وأشاد بالمستوى الراقي للتدريب وتجانس وتفاهم الأطقم المشتركة لكلا الجانبين والإعداد الجيد الذي سبق تنفيذ التدريب.