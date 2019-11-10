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21:02 10 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    صواريخ باك إم الروسية المضادة للطائرات

    لا تملكها إلا 6 دول.. 9 معلومات عن منظومة "باك إم" الصاروخية

    © Sputnik . ALEXANDER VELEV
    رصد عسكري
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    تصنف أنظمة "باك إم 2 إي"، ضمن وسائل الدفاع الجوي، المتعددة الأغراض، التي تستطيع صواريخها ضرب أهداف جوية على ارتفاعات تبدأ من 15 مترا، وتصل إلى 25 ألف متر.

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    © Photo / A. ALMOTAIRY
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    وتعمل تلك المنظومة الصاروخية على مركبات متحركة، تمنحها مرونة كبيرة في الحركة، وقدرة على الحشد في أي موقع جغرافي، بحسب موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي، الذي أوضح أن أنظمة "باك إم 2 إي"، يمكنها العمل ضمن منظومة دفاعية متكاملة، أو تنفيذ مهام في نطاق محدد بصورة مستقلة.

    وتم تصميم تلك الصواريخ لتكون قادرة على الاشتباك مع أهداف جوية بواسطة صواريخ "أرض - جو"، تستطيع إسقاط المروحيات والمقاتلات، والصواريخ المجنحة.

    وتستطيع الصواريخ الروسية العمل في جميع أجواء الطقس في درجة حرارة تتراوح بين (-50 إلى + 50 سيليزيوس)، ونسبة رطوبة تصل إلى 98 في المئة، وهي مجهزة بوسائل تدفئة ومكيفات هواء تمكن طاقمها من العمل في الظروف الجوية المختلفة بكفاءة عالية.

    وفيما يلي 9 معلومات عن أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "باك إم 2 إي"، وفقا لمواقع روسية وأمريكية:

    1- يمكن لرادارها كشف الأهداف الجوية على بعد 150 كم، وصواريخها متوسطة المدى.

    2- الاشتباك مع الأهداف بالصواريخ في مدى يتراوح بين 3 إلى 45 كم، على ارتفاع يبدأ من 15 مترا حتى 25 كم.

    3- يمكن للمنظومة أن تشتبك مع 24 هدف جوي في آن واحد.4- تضم المنظومة 6 وحدات إطلاق كل منها مجهز بـ4 صواريخ، إضافة إلى وحدة القيادة والسيطرة والرادار، بحسب موقع "ديجل" الأمريكي، إضافة إلى إلى أكثر من 6 وحدات أخرى، لإعادة التحميل بالصواريخ بعد الإطلاق.

    صواريخ باك إم الروسية المضادة للطائرات
    © Sputnik . ELIA BETALIF
    صواريخ باك إم الروسية المضادة للطائرات

    5- سرعة صواريخها تصل إلى 1.2 كم/ الثانية، ولا تحتاج أكثر من 12 ثانية للرد على التهديد الجوي بعد اكتشافه.

    6- يمكنها ضرب المروحيات والصواريخ المجنحة و الباليستية والمقاتلات بصواريخ موجهة طراز "9 إم 317"، طولها 5.5 مترا، وقطرها 86 سم، وتحمل رأسا حربيا شديد الانفجار وزنه 70 كغم، بحسب موقع " أرمي تكنولوجي" الأمريكي.

    7- وتصل سرعة المركبة الحاملة للصواريخ إلى 65 كم/ الساعة، ويصل مداها إلى 500 كم، بحسب موقع "ميليتري توداي" الأمريكي.

    صواريخ باك إم الروسية المضادة للطائرات
    © Sputnik . VLADIMER ASTAPKOBETCH
    صواريخ باك إم الروسية المضادة للطائرات

    8- تعمل تلك المنظومة في 6 دول هي روسيا والصين، ومصر، وسوريا، وأوكرانيا، وفنزويلا، بحسب ما ذكره موقع "ديجل" الأمريكي.

    9- تصل كفاءة إصابة الهدف بصواريخ المنظومة الروسية إلى 95 في المئة، ويمكن إعداده للعمل خلال 5 دقائق فقط.

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    الكلمات الدلالية:
    المروحيات, الجيش الروسي, صواريخ مضادة للطائرات, صواريخ روسية
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