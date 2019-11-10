لا تملكها إلا 6 دول.. 9 معلومات عن منظومة "باك إم" الصاروخية

وتم تصميم تلك الصواريخ لتكون قادرة على الاشتباك مع أهداف جوية بواسطة صواريخ "أرض - جو"، تستطيع إسقاط المروحيات والمقاتلات، والصواريخ المجنحة.
وتستطيع الصواريخ الروسية العمل في جميع أجواء الطقس في درجة حرارة تتراوح بين (-50 إلى + 50 سيليزيوس)، ونسبة رطوبة تصل إلى 98 في المئة، وهي مجهزة بوسائل تدفئة ومكيفات هواء تمكن طاقمها من العمل في الظروف الجوية المختلفة بكفاءة عالية.
وفيما يلي 9 معلومات عن أنظمة الصواريخ الروسية المضادة للطائرات "باك إم 2 إي"، وفقا لمواقع روسية وأمريكية:
1- يمكن لرادارها كشف الأهداف الجوية على بعد 150 كم، وصواريخها متوسطة المدى.
2- الاشتباك مع الأهداف بالصواريخ في مدى يتراوح بين 3 إلى 45 كم، على ارتفاع يبدأ من 15 مترا حتى 25 كم.
3- يمكن للمنظومة أن تشتبك مع 24 هدف جوي في آن واحد.4- تضم المنظومة 6 وحدات إطلاق كل منها مجهز بـ4 صواريخ، إضافة إلى وحدة القيادة والسيطرة والرادار، بحسب موقع "ديجل" الأمريكي، إضافة إلى إلى أكثر من 6 وحدات أخرى، لإعادة التحميل بالصواريخ بعد الإطلاق.
5- سرعة صواريخها تصل إلى 1.2 كم/ الثانية، ولا تحتاج أكثر من 12 ثانية للرد على التهديد الجوي بعد اكتشافه.
6- يمكنها ضرب المروحيات والصواريخ المجنحة و الباليستية والمقاتلات بصواريخ موجهة طراز "9 إم 317"، طولها 5.5 مترا، وقطرها 86 سم، وتحمل رأسا حربيا شديد الانفجار وزنه 70 كغم، بحسب موقع " أرمي تكنولوجي" الأمريكي.
7- وتصل سرعة المركبة الحاملة للصواريخ إلى 65 كم/ الساعة، ويصل مداها إلى 500 كم، بحسب موقع "ميليتري توداي" الأمريكي.
8- تعمل تلك المنظومة في 6 دول هي روسيا والصين، ومصر، وسوريا، وأوكرانيا، وفنزويلا، بحسب ما ذكره موقع "ديجل" الأمريكي.
9- تصل كفاءة إصابة الهدف بصواريخ المنظومة الروسية إلى 95 في المئة، ويمكن إعداده للعمل خلال 5 دقائق فقط.
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