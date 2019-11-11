العثور على غواصة أمريكية مختفية منذ 75 سنة قبالة ساحل اليابان

اكتشف فريق من الباحثين في مشروع Lost 52 غواصة USS Grayback التي غرقت قبل 75 عامًا بسبب خطأ في السجلات العسكرية، حسبما ذكرت وسائل الإعلام.

وفقا لصحيفة "نيويورك تايمز"، في يناير/كانون الثاني 1944 ، ذهبت الغواصة Grayback في مهمة قتالية للمرة العاشرة، لكنها لم تعد إلى الميناء في الوقت المناسب، وبعدها اعتبرت البحرية الغواصة مفقودة. وكان يعتقد أن الغواصة غرقت على بعد 161 كم جنوب شرق أوكيناوا.

وقد استندت البحرية الأمريكية إلى بيانات عسكرية مسجلة بشكل غير صحيح، حيث وقع خطأ في رقم واحد في إحداثيات المكان الذي غرقت فيه الغواصة.

لوحظ الخطأ في عام 2018 من قبل باحث من اليابان يوتاكا إيفاساكي، بمقارنة سجلات قاعدة البحرية الإمبراطورية اليابانية في ساسيبو والتقارير الإذاعية اليومية من القاعدة الجوية البحرية في أوكيناوا.

جذبت أعمال إيفاساكي انتباه باحث ومؤسس مشروع لوست 52، تيم تايلور، الذي عثر فريقه على الغواصة، في 5 يونيو/حزيران 2019 على عمق 435 متر قبالة ساحل أوكيناوا.

يذكر أنه في أغسطس/آب، عثرت مجموعة من الباحثين في مشروع Lost 52 على جزءًا من غواصة USS Grunion في المحيط الهادئ، والتي غرقت خلال الحرب العالمية الثانية.