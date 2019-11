كيف تزيد روسيا من دقة القنابل غير الموجهة

يتم تحديث نظام التوجيه، الذي يتم تثبيته على الطائرات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية. يطور المهندسون الروس النماذج الرياضية والرقمية لخصائص الذخيرة غير الموجهة. يقوم زملاؤهم من "سوخوي" بإدخال البيانات في أنظمة التوجيه. وفقًا للخبراء، سيسمح مشروع العلماء الروس للقوات الجوية الروسية بتنفيذ المهام القتالية بكفاءة بأقل تكلفة.

ستتلقى قوات الفضاء الروسية أنظمة للطائرات ستزيد بشكل كبير من فعالية استخدام قنابل الطائرات غير الموجهة. وأخبر "آر تي" تيخنوبوليس "إيرا" العسكري (أنابا)، أنه نتيجة لتحديث أنظمة التوجيه، ستزداد دقة الضربات مرتين إلى ثلاث مرات.

يعمل موظفو مختبر "الرؤية التكنولوجية" في تخنوبوليس والمتخصصين في شركة "سوخوي" على المشروع. تتضمن مهام "إيرا" دراسات تصميم لمجموعة كاملة من الذخائر غير الموجهة التي تعمل في خدمة القوات الجوية. ويتم التحقق من النتائج في مركز اختبار الطيران "تشكالوف".

باستخدام الحاسوب العملاق، يقوم مهندسو تخنوبوليس بإنشاء نموذج رياضي للخصائص الديناميكية والباليستية للذخيرة. على وجه الخصوص، تستخدم الدراسة قوة مجمع البرمجيات المحلية والشعارات العملاقة على المعالجات الروسية، الموجودة في "إيرا".

بالإضافة إلى ذلك، في إطار المشروع، يقوم موظفو المختبر بإنشاء نماذج رقمية للقنابل غير الموجهة ومحاكاة تطهيرها في نفق ريح. يتم نقل البيانات التي تم الحصول عليها إلى"سوخوي"، الذي يقوم اختصاصيوه بإجراء التغييرات المناسبة على أنظمة توجيه الطائرات المقاتلة.

© Photo / Ministry of defence of the Russian Federation

غارات جوية في سوريا