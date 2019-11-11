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14:11 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    المقاتلة الهجومية سو-25 إس إم3 خلال المناورات في منطقة كراسنودارسكي كراي، روسيا

    كيف تزيد روسيا من دقة القنابل غير الموجهة

    © Sputnik . Vitaly Timkiv
    رصد عسكري
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    يجري الجيش الروسي أبحاثًا ستسمح مرتين إلى ثلاث مرات بزيادة دقة استخدام قنابل الطائرات غير الموجهة.

    يتم تحديث نظام التوجيه، الذي يتم تثبيته على الطائرات التابعة للقوات الجوية الفضائية الروسية. يطور المهندسون الروس النماذج الرياضية والرقمية لخصائص الذخيرة غير الموجهة. يقوم زملاؤهم من "سوخوي" بإدخال البيانات في أنظمة التوجيه. وفقًا للخبراء، سيسمح مشروع العلماء الروس للقوات الجوية الروسية بتنفيذ المهام القتالية بكفاءة بأقل تكلفة.

    ستتلقى قوات الفضاء الروسية أنظمة للطائرات ستزيد بشكل كبير من فعالية استخدام قنابل الطائرات غير الموجهة. وأخبر "آر تي" تيخنوبوليس "إيرا" العسكري (أنابا)، أنه نتيجة لتحديث أنظمة التوجيه، ستزداد دقة الضربات مرتين إلى ثلاث مرات.

    يعمل موظفو مختبر "الرؤية التكنولوجية" في تخنوبوليس والمتخصصين في شركة "سوخوي" على المشروع. تتضمن مهام "إيرا" دراسات تصميم لمجموعة كاملة من الذخائر غير الموجهة التي تعمل في خدمة  القوات الجوية. ويتم التحقق من النتائج في مركز اختبار الطيران "تشكالوف".

    باستخدام الحاسوب العملاق، يقوم مهندسو تخنوبوليس بإنشاء نموذج رياضي للخصائص الديناميكية والباليستية للذخيرة. على وجه الخصوص، تستخدم الدراسة قوة مجمع البرمجيات المحلية والشعارات العملاقة على المعالجات الروسية، الموجودة في "إيرا".

    بالإضافة إلى ذلك، في إطار المشروع، يقوم موظفو المختبر بإنشاء نماذج رقمية للقنابل غير الموجهة ومحاكاة تطهيرها في نفق ريح. يتم نقل البيانات التي تم الحصول عليها إلى"سوخوي"، الذي يقوم اختصاصيوه بإجراء التغييرات المناسبة على أنظمة توجيه الطائرات المقاتلة.

    غارات جوية في سوريا
    © Photo / Ministry of defence of the Russian Federation
    غارات جوية في سوريا

    "بدون دخول منطقة الضربة"

     أبلغ مؤسس بوابة "روسيا العسكرية" دميتري كورنيف RT ، أن "إيرا" و"سوخوي" تعملان على تحسين نظام التوجيه لنظام الرؤية والملاحة سي في بي-24 "غيفيست". بفضل هذا المنتج، زادت دقة القصف بشكل كبير في القوات الجوية، كما يتضح من نجاح الطيران الروسي في سوريا.

    وفقًا لوزارة الدفاع الروسية، سمحت سي في بي-24 أكثر من ثلاث مرات بزيادة خصائص دقة الطائرة سو-24إم وزيادة أربع مرات من توقيت الغارة القتالية اليومية. بناءً على معلومات الوزارة، تم تثبيت غيفيست على القاذفات حتى قبل بدء العملية السورية.

    يسمح  سي في بي-24 للقاذفة بالحصول على مكان الهدف وضربه على الفور تقريبًا وفقًا للإحداثيات المحددة. "غيفيست" هو أيضا قادر على حساب الارتفاع الأمثل لإلقاء الذخيرة. عملية القصف تتم تلقائيًا.

    وأشار دميتري كورنيف أيضًا إلى العديد من الفروق الدقيقة التي يجب مراعاتها عند استخدام الذخائر غير الموجهة. ووفقا له ، يمكن للطيار المبتدئ على متن طائرة مجهزة بهذه المعدات الإخطاء عند القصف. ومع ذلك، وفقًا للخبير ، تعمل التقنيات الرقمية الحديثة على تبسيط عملية توجيه الذخيرة غير الموجهة إلى الهدف بشكل كبير.

    سيكون هناك حاجة للذخيرة غير الموجهة:

    حتى الآن، زاد اختصاصيو"إيرا" و"سوخوي" من دقة أو إف أ بي-250-270 للمقاتلات سو-34.  وفقا لنتائج الاختبار، زادت دقة القصف مرتين إلى ثلاث مرات، لتصل إلى الأهداف.

     أو إف أ بي-250-27- عبارة عن قنبلة تجزئة شديدة الانفجار مصممة لتدمير القوى البشرية والمعدات العسكرية والأهداف الأرضية غير المدعومة. يمكن إسقاط الذخيرة من ارتفاع يصل إلى 16 كم. يتراوح الانحراف الدائري المحتمل (يعكس بالفعل مؤشر الدقة) من 30 إلى 150 متر.

    الطائرة سو - 25 في القاعدة العسكرية الروسية في اللاذقية
    © Sputnik . Dmitriy Vinogradov
    الطائرة سو - 25 في القاعدة العسكرية الروسية في اللاذقية

    يبلغ وزن كتلة أو إف أ بي-250-270 كغم والكتلة المتفجرة 94 كغم. عندما تنفجر داخل دائرة نصف قطرها 50 مترا، يكون للقنبلة11.5 شظية. تم استخدام هذه الذخيرة بنشاط في سوريا بواسطة الطائرات التكتيكية (سو-24إم وسو-25 وسو-34) وبعيدة المدى "تو-22إم3".

    قال دميتري كورنيف إن المشروع المشترك لإيرا وسوخوي له أهمية كبيرة سواء من الناحية العسكرية أو من الناحية الاقتصادية. سيسمح بتحسين دقة القنابل غير الموجهة للقوات الجوية بحل المهام القتالية بفعالية في النزاعات بأقل تكاليف مالية.

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    الكلمات الدلالية:
    سوريا, سلاح روسيا, القوات الجوية الروسية, قنابل
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