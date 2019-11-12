دبابات الجيش السوري تخوض اشتباكات.. فيديو

شهدت منطقة الحدود السورية التركية في الأيام القليلة الماضية مواجهات عنيفة استخدمت فيها الأسلحة الثقيلة.

ونشرت وكالة Ruptly للإعلام المرئي فيديو يُظهر استخدام دبابات الجيش العربي السوري ومدفعيته. ويستخدم الجيش السوري دبابات Т-55АМВ المزودة بمنظومة الحماية الدينامية، ومدافع М-46 عيار 130 ملم وفقا لما ذكرته وكالة أنباء موردوفيا الروسية.

وكانت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) أفادت بأن "وحدات الجيش العربي السوري حررت قرية أم شعيفة في منطقة رأس العين بريف الحسكة الشمالي من قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين بعد اشتباكات عنيفة".

وذكر مراسل سانا في الحسكة أن وحدات الجيش خاضت اشتباكات عنيفة بالأسلحة الثقيلة والمتوسطة ضد قوات الاحتلال التركي ومرتزقته من الإرهابيين في قرية أم شعيفة بريف رأس العين.