لأول مرة...كلاشنيكوف تعرض أقدم نسخة "أ كا-47"

عرضت شركة "كلاشنيكوف" لأول مرة أقدم نسخة من طراز "أ كا-47" الأسطورية، والتي حفظت حتى يومنا هذا.

ونشرت فيديو لأقدم نسخة في مشروع خاص أعدته Kalashnikov media بمناسبة الذكرى المئة لميلاد ميخائيل كلاشنيكوف.

يقول الفيديو إن هذه هي البندقية العاشرة من طراز AK-47 التي تم إطلاقها، وأقدم نسخة تم تصميمها، حفظت حتى يومنا دون تغيير.

كتلة البندقية 4.3 كيلوغرام، الطول - 870 ملليمترا.

بحلول بداية عام 1945، عندما لم يعد الوضع على الجبهة يتطلب إدخال أسلحة جديدة بشكل عاجل، قررت قيادة المدفعية الرئيسية القيام بعمل لإنشاء نسخة خفيفة الوزن من المدفع الرشاش المتاح.

أحد الاختراعات المختارة كان بندقية كلاشينكوف. في الاختبار النهائي للمنافسة في عام 1947، أثبت هذا السلاح أنه أكثر موثوقية، على الرغم من أنه لم يستطع تلبية عدد من المتطلبات. لكن في النهاية، كان هو الذي دخل الخدمة في عام 1949.