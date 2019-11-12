صحيفة: روسيا قادرة على تدمير الولايات المتحدة 10 مرات

لا يعني انتهاء الحرب الباردة أن الولايات المتحدة وحدها هي التي تحتل مركزًا مهيمنًا في العالم. هناك روسيا، القادرة على تدمير أراضي الولايات المتحدة 10 مرات على الأقل، حسبما ذكرت صحيفة "سوهو" الصينية.

يلاحظ الصحفيون أن المخزونات النووية الروسية جعلتها الخصم الرئيسي لواشنطن. في الوقت نفسه، على الرغم من العديد من الصعوبات، تواصل موسكو "التصرف بقسوة" في علاقاتها بالولايات المتحدة، و"تجمد الولايات المتحدة".

الصحيفة على يقين من أنه بسبب الأوضاع في سوريا وأوكرانيا، فضلاً عن التناقضات الأخرى، يمكن للولايات المتحدة أن تضرب روسيا، لكن لا تجرؤ على القيام بذلك بسبب مخاوف من الرد.

يقول المقال: "لا يوجد لدى روسيا رؤوس حربية نووية فحسب، بل وأيضاً وسائل لإيصالها، بما في ذلك طائرات توبوليف 160، وعدد كبير من الصواريخ الباليستية، ومنصات لإطلاق صواريخ بحرية التمركز، سلسة غواصات "بوريي"".

من ينتصر؟

يلاحظ الخبراء الصينيون أنه إذا بدأت الحرب بالفعل بين روسيا والولايات المتحدة، فليس معروفًا من سيفوز أو يخسر في أسرع وقت ممكن. على الرغم من أن الجيش الأمريكي قد يفوز على المدى الطويل، ولكن ثمن النصر بالتأكيد لا يستحق كل هذا العناء.

وأضاف مؤلفو المقال: "بالنظر إلى الوضع العالمي الحالي وتراجع نفوذ الولايات المتحدة، يمكن لروسيا أن تستعيد تفوقها في المستقبل"، مذكرين بالقوة المتزايدة للجيش الروسي والتعاون مع بكين.