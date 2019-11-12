قبضة بوتين القطبية الشمالية...الدنمارك تخشى كاسحة الجليد الجديدة الروسية

نشرت الصحيفة الدنماركية "بيرلينجسك" مقالًا بعنوان "قبضة بوتين القطبية الشمالية الجديدة". هكذا سمى المؤلف كاسحة الجليد المدرعة الجديدة للبحرية الروسية "إيفان بابانين".

خبر إطلاقها في سان بطرسبورغ، تلقى استجابة دولية.

ويقول المؤلف: "لم يشهد العالم بعد كاسحات جليد مسلحة ليس فقط بالمدافع، ولكن أيضًا بالصواريخ".

خصائص كاسحة الجليد

علاوة على ذلك، هذه ليست سوى أول سفينة من أصل سفينتين تقوي بهما روسيا نفوذها في القطب الشمالي. وأشار الصحفي إلى أن طول كاسحة الجليد الجديدة يبلغ 114 مترًا، والسعة تبلغ 8500 طن.

يوجد على متنها موقع لمروحية عسكرية. ولكن الشيء الرئيسي هو أن إيفان بابانين قادرة على استخدام صواريخ "كاليبر". بالإضافة إلى ذلك، تم تجهيز كاسحة الجليد بأنظمة قتالية إلكترونية.

من المفترض أنه سيكون هناك ثمانية صواريخ "كاليبر" في السفينة. حسب النوع، قد يتجاوز مداها 200 كيلومتر.