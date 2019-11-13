الحرب السورية تستدعي دبابات مزودة بالحماية الدينامية

ورُصد وجود هذه الدبابات في الفيلق الخامس في الجيش العربي السوري وفقا لـ"روسيسكايا غازيتا".
SAA (V Corps) T-62MV. October 2019. pic.twitter.com/qWiPRVGnNk— Morant Mathieu (@MathieuMorant) November 11, 2019
وكانت دبابة "تي-62إم" هي النسخة الأكثر تطورا من دبابة "تي-62" في سوريا حتى الآن. وتتميز الدبابة المسماة "تي-62إم" بوجود دروع إضافية بينما تتميز دبابة "تي-62إم في" باحتوائها على منظومة "كونتاكت" للحماية الدينامية.
ولم يتردد الحديث عن الاستخدام القتالي لدبابات "تي-62إم في" قبل ظهورها في سوريا رغم أن هذه النسخة من دبابة "تي-62" بصرت النور أواسط ثمانينات القرن الماضي. وتواجدت غالبية دبابات "تي-62إم في" في شرق شطر روسيا الآسيوي حتى إحالتها إلى قواعد التخزين.
وعادت هذه الدبابات مؤخرا إلى الخدمة لتحارب الإرهاب في الشرق الأوسط.
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