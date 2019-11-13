توقعات بهزيمة مزرية لأمريكا في سوريا

يتوقع خبير عسكري أن تُمنى الولايات المتحدة الأمريكية بهزيمة عسكرية مزرية إذا لم تقرر طواعية سحب قواتها من سوريا.

وأعلن د. كونستانتين سيفكوف عبر صحيفة عسكرية روسية، أنه يرى أنه لا بد من أن يغادر الأمريكيون سوريا إما طواعية أو قسرا تحت ضغط المجموعات المسلحة وهو ما سيعتبر هزيمة عسكرية مزرية.

ويرى الخبير إمكانية تعرض مواقع القوات الأمريكية في سوريا إلى هجوم طائرات الإرهابيين المسيرة، خاصة أن قواعد القوات الأمريكية في سوريا لا تحتوي على وسائط الدفاع الجوي، ولهذا لا يبقى أمام الأمريكيين غير تدمير مواقع إطلاق الطائرات المسيرة قبل أن توجه الضربات. غير أن إنجاز ذلك بواسطة الوسائل المتوفرة، كما يرى الخبير، أمر صعب جدا.

وأضاف الخبير أن القواعد الأمريكية في سوريا لم تتعرض إلى هجوم الطائرات المسيرة بعد، ولكن لا بد من أن تتكبد القواعد الأمريكية خسائر متنامية في حال بدأت الهجمات.