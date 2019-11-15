إنزال جوي لعسكريين روس في قاعدة أمريكية مهجورة في سوريا...فيديو

نشرت قناة "زفيزدا" التلفزيونية لقطات لإنزال الشرطة العسكرية الروسية في مطار عسكري في شمال سوريا، كان تحت سيطرة الجيش الأمريكي في وقت سابق.

يُظهر الفيديو لحظة نزول العسكريين وهبوط "مي-35" في المطار. بالإضافة إلى ذلك، يعرض في الفيديو الأغراض الشخصية والمعدات التي تركها الجيش الأمريكي على عجل، وكذلك البنية التحتية للقاعدة، بما في ذلك الثكنات وصالة الألعاب الرياضية.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في 7 أكتوبر/ تشرين الأول، أن الولايات المتحدة بدأت تسحب قواتها من شمال شرق سوريا. وفي 13 أكتوبر، أعلن وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر أن الولايات المتحدة ستسحب نحو ألف آخرين من سوريا.

وحسب "نيويورك تايمز"، فإن 250 منهم سيبقون في سوريا في محافظة دير الزور، فيما سيبلغ عدد العسكريين الأمريكيين الذين يخفرون حقول نفط نحو 500. وهناك مَن يظلون موجودين في منطقة التنف. وبالتالي فإن إجمالي عدد العسكريين الأمريكيين المتبقين في سوريا سيبلغ 900 شخص على وجه التقريب، حسب تقديرات الصحيفة.