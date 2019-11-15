حادث بين غواصة سوفيتية وأخرى أمريكية كاد يودي إلى حرب عالمية ثالثة

لا تزال الوثائق الرسمية حول حالة الطوارئ تصنف على أنها "سرية"، لكن المشاركين في الحادث، بحارة الولايات المتحدة والاتحاد السوفيتي السابق، لا يخفون ذكرياتهم.

الإبلاغ عن الحادث:

لأول مرة، تم الإبلاغ عن التصادم في عام 1975 من قبل صحيفة "نيويورك تايمز". قالت الصحيفة إن الغواصات الأمريكية تتجسس على الغواصات السوفيتية منذ أوائل الستينيات، وغالبًا ما كانت تدخل منطقة تبعد ثلاثة أميال عن المياه الإقليمية للاتحاد السوفيتي. على سبيل المثال، الحادث الذي وقع مع غواصة الهجوم النووية USS Gato.

واتضح أن الغواصة كانت مشاركة في عملية هوليستون، التي أجرتها وكالة الأمن القومي ووكالة الاستخبارات البحرية الأمريكية. لهذا الغرض، تم تجهيز الغواصة بمعدات خاصة ونفذت معالجة إضافية للبدن لتقليل الصوت المنخفض. في وقت مبكر من صباح يوم 15 نوفمبر 1969، اصطدمت غواصة غاتو ، التي كانت تتبع السوفيتية كي-19، بالغواصة النووية للاتحاد السوفيتي.

وفقا لمعلومات من المصادر المفتوحة، وقع الحادث في 4 ساعات و 25 دقيقة وكانت قوية للغاية لدرجة أنه بدا أن زلزالا وقع.

تطور الأحداث على الغواصة الأمريكية:

و"سقطت" الغواصة بعد أن دخلت الماء في المقصورة، على عمق 66 مترا (20 قدما) إلى 100 متر. كاد الحادث ينتهي بمأساة. أمر قائد وحدة طوربيد يو إس إس غاتو المذعور بتجهيز ثلاثة طوربيدات وصاروخ مضاد للغواصات SUBROC برأس حربي نووي للإطلاق. لحسن الحظ، ألغى قائد الغواصة لورانس بوركهارت أمره.

تمكن الغواصون الأمريكيون من التغلب على الحادث، حيث ارتفعوا إلى 25 متراً، وذهبوا بسرعة منخفضة إلى منطقة آمنة، ومن هناك إلى القاعدة. تمت إقالة قائد الغواصة ومساعده من منصبيهما.

الغواصة السوفيتية:

أخبر النقيب الملازم كيم كوستين في مذكراته، كيف تطورت الأحداث على كي-19. ووفقا له، فقد وقع التصادم عند تقاطع تيريبيرسكي، على بعد 25 ميلا من الساحل. وكان القائد الأعلى على متن الغواصة هو قائد الرتبة الأولى، فلاديمير ليبيدينكو، وقائد الغواصة فالنتين شابانوف.

وكتب كوستين: "كنت خلف لوحة القيادة وشعرت فجأة أن قوة قوية غير معروفة ضغطتني على الحاجز الأمامي لبضع ثوان. على هذا النحو، لم أسمع صوت ضربة، لكن ذلك كان بالتأكيد. أول ما خطر في بالي - لقد ضربنا الصخور، لكننا حددنا المكان قبل قليل، ولو كانت ضربة فإنها ستكون مختلفة! لقد خرجنا إلى السطح على الفور، أعطينا إشارة، ولم نلاحظ أي شيء على السطح، ولم نر أي ضرر، وسرعان ما طلب منا العودة. ورأينا سفن دورية متجهة نحونا "لقد حددوا موقع صدامنا". في وقت لاحق قالوا إنهم اكتشفوا الأمريكيين وأعطوهم إشارة "الخروج"، لكنهم لم يغادروا.

لتحليل أسباب الاصطدام، تم إنشاء لجنة خاصة تضمنت، بالإضافة إلى مكافحي التجسس والغواصات، المبدعين للمعدات الصوتية وممثلي أكاديمية العلوم في اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية.

يتذكر كوستين: "نتيجة للجهود المشتركة، خلصت اللجنة والقيادة إلى أنه لم يكن هناك من يتحمل المسؤولية - لا الفنية ولا الصوتية ولا الطاقم. إن الهيدرولوجيا في البحر هي المسؤولة عن كل شيء. هذا الخيار يناسب الجميع".