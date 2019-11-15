قاذفة "بي-52" تتدرب على قصف القواعد الرئيسية للقوات البحرية الروسية

تواصل الولايات المتحدة زيادة التوتر على طول حدود روسيا، وترتيب الاستفزازات بالقرب من مواقع القوات الاستراتيجية، بما في ذلك الغواصات.

وفقًا لمجلةThe National Interest ، فإن القاذفات الاستراتيجية الثلاث B-52 التي أقلعت من قاعدة فيرفورد الجوية في المملكة المتحدة اقتربت قدر المستطاع من قاعدة الغواصات الروسية في بحر بارنتس.

قال الخبير في المجلة، مايكل بيك، في إشارة إلى بيانات من وسائل الإعلام النرويجية، إن مجموعة من القاذفات انقسمت شمال فينمارك: "بقيت إحداها في الجزء الغربي من بحر بارنتس، والثانية حلقت على طول ساحل شبه جزيرة كولسك، وذهبت الثالثة في اتجاه كيب كانين نوس عند مدخل البحر الأبيض".

هذا يشير إلى أن الطائرات الأمريكية حاكت هجوما على قواعد الغواصات الروسية في منطقة مورمانسك - غادجييفو وفيديايفو وبولارني.

وفقا لبيك، فإن هذه المناورات للقوات الجوية الأمريكية هي "لعبة لها عواقب وخيمة"، لأنه هناك حوادث معروفة عندما تم إسقاط عدة طائرات تجسس أمريكية خلال الحقبة السوفيتية.

وهذه ليست المرة الأولى التي تظهر فيها هذه القاذفات على الحدود الروسية. في مارس / آذار، تدربت إحدى طائرات B-52H الأمريكية عدة مرات على قصف قاعدة أسطول البلطيق، وحلقت بضع قاذفات قنابل أخرى حول منطقة كالينينغراد. وتم إرسال مقاتلات اعتراضية روسية عدة مرات بسبب رحلات بي-52.