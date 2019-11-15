روسيا تعرض رادارا جديدا في دبي

سيتم تقديم محطة رادار "سولا" الجديدة، المصممة لرصد الأجسام الفضائية، في معرض دبي الدولي للطيران 2019. سيقام معرض تكنولوجيا الفضاء الجوي في دبي في الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

في المعرض، ستعرض نماذج من أنظمة الصواريخ المضادة للطائرات (أنظمة الدفاع الجوي) والمجمعات ذات المدى المختلف، وكذلك محطات الرادار (الرادارات). في المجموع، أكثر من 20 نموذجا من المنتجات العسكرية. سيتم عرض محطة رادار "سولا" في الخارج لأول مرة، حسبما أفادت الخدمة الصحفية لـ"ألماز أنتي".

المساحة التي تشغلها شركة "ألماز أنتي" ستتألف من ستة مواقع موضوعية. في موقع أنظمة الصواريخ بعيدة المدى المضادة للطائرات، ستشاهد الوفود الأجنبية نماذج من المعدات من نظام الصواريخ المضادة للطائرات "أنتيي-2500"، مركز القيادة، والرادار الشامل، والرادار على مستوى القطاع، ومحطة توجيه الصواريخ متعددة القنوات، ومنصة إطلاق الصواريخ.

في موقع آخر، هناك نماذج من الأسلحة من نظام الدفاع الصاروخي المضاد للطائرات "فيكينغ": محطة تحكم ومراقبة، ومحطة كشف الأهداف، ومنصة إطلاق ذاتية الدفع، منصة إطلاق. ستكون هناك أيضًا منطقة حيث يتم تقديم تعديلات على نظام الصواريخ التكتيكية المضادة للطائرات لجميع الأحوال الجوية "تور": تور-إم2إيه وتورإم2كي وتور-إم2كي إم.