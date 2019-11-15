الدفاع الروسية تتسلم 168 مدرعة قتالية حتى نهاية عام 2021

وتفيد البيانات التي نشرت على بوابة المشتريات الحكومية بأن مكتب شيبونوف لتصميم الآلات (ضمن شركة "المنظومات العالية الدقة التابعة لمؤسسة "روستيخ") سيقوم بتسليم القوات المسلحة الروسية 168 عربة مشاة قتالية من طراز "بي إم بي - 3" حتى نهاية عام 2021 .

ويشير البروتوكول الخاص إلى أنه "تقرر إبرام صفقة توريد عربات المشاة القتالية التي تم عقدها مع مورد واحد، وبسعر 14 مليار و251 مليون و660 ألف روبل، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. وتشمل المنتجات التي يتم توريدها: 168 معدة، مدة تنفيذ الصفقة: اعتبارا من تاريخ إبرام الصفقة حتى كانون الأول/ديسمبر عام 2021 ".

ووفقا للوثائق، يجب أن تحصل وزارة الدفاع في عام 2020 على 53 عربة مشاة قتالية من طراز "بي إم بي – 3" وفي عام 2021 - على 115 عربة. وذلك من مصنع كورغان لصناعة الآلات والمركبات العسكرية.

يذكر أن عربة المشاة القتالية من طراز "بي إم بي – 3" في شكلها النمطي مزودة بمدفع عيار 100 ملم مع قاذف صواريخ لإطلاق قذائف موجهة وغير موجهة، بالإضافة إلى مدفع آلي عيار 30 ملم تستخدم قذائف ذات أعيرة مختلفة ورشاش عيار 7.62 ملم. وتملك القدرة على التحرك ليس فقط على الأرض الوعرة وأنواع مختلفة من الطرق الترابية بل على سطح الماء.