ظهور مقاتلة الجيل الخامس... الجديد في معرض دبي للطيران

وقال ألكسندر ميخييف، مدير عام شركة تصدير الأسلحة الروسية (روس أوبورونأكسبورت): "نبذل ما بوسعنا لنقدم منتجات مميزة للمصانع العسكرية الروسية إلى شركائنا".

وتشمل المعروضات الروسية خلال معرض دبي للطيران للعام 2019 والذي سيقام خلال الفترة من 17 إلى 21 نوفمبر/تشرين الثاني في مدينة دبي في دولة الإمارات العربية المتحدة، أحدث مقاتلة روسية تنتمي إلى الجيل الخامس من الطائرات المقاتلة هي "سو-57"، إلى جانب مروحيات معدلة من طراز "مي-28" و"مي-171" ووسائط مميزة للدفاع الجوي منها منظومة "بانتسير" الصاروخية المدفعية المضادة للطائرات.

وصعدت طائرة "سو-57" إلى السماء لأول مرة في عام 2010. ولها مزايا تجعلها، كما يرى صانعوها، تتفوق على نظيراتها الأجنبية ومنها القدرة الفائقة على المناورة وإمكانية الطيران بسرعة تفوق سرعة الصوت، والمعدات الحديثة، والبصمة الرادارية المنخفضة. ويجب أن تبدأ القوات الجوية الروسية تتسلم طائرات "سو-57" في نهاية هذا العام.

وكان معرض "ماكس 2019" أول معرض دولي ظهرت فيه مقاتلة "سو-57".

ويعتبر معرض دبي للطيران من أكبر معارض الطيران في العالم، حيث يجتمع المختصون بهذا القطاع في كافة مجالاته للتواصل وعقد الصفقات.