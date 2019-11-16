سفينة "غريمياشي" تبدأ الاختبارات في البحر الأبيض

وكان الانتقال من البلطيق إلى البحر الأبيض مرتبط ببعض الصعوبات، وفقا لموقع "بوليت إكسبرت".

انتهت الرحلة الطويلة بنجاح – واستقبل سفينة "غريمياشي" على الرصيف، قائد قاعدة البحر الأبيض، الأميرال كونستانتين كابانتسوف. لكن الانتقال في حد ذاته كان اختبارًا حقيقيًا لكلٍّ من السفينة وفريقها. أصبحت ظروف الأرصاد الجوية المعقدة عقبة أمام السفينة الحديثة، التي تغلبت عليها واستمرت في طريقها إلى الهدف.

وأضاف الموقع أنه خلال الانتقال، رافقت سفينة "غريمياشي" سفن إنقاذ وقوات قاعدة البحر الأبيض البحرية، التي ستساهم بشكل كبير في تنظيم جميع الاختبارات اللازمة. وبدأت اختبارات المصنع في الإبحار للسفينة في ربيع هذا العام، وتحركت السفينة بثقة لتقوم بالاجراءات اللازمة.

بعد هذه المرحلة من اختبار الحكومة، ستعود السفينة إلى "حوض بناء السفن الشمالي" الذي أنشأها وسيتم إجراء مراجعة لجميع الأنظمة. بعد ذلك، سيتم رفع علم القديس أندرو رسمياً عليها، وسيتم تسليم السفينة إلى أسطول المحيط الهادئ.