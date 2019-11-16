الجيش الأمريكي يختبر "تي-80" و"بي إم بي-3"... فيديو

على وجه الخصوص، في التدريبات التي عقدت في كوريا الجنوبية، تمكن الجنود والضباط الأمريكيون من تقييم "بي إم بي-3" و"تي-80أو". وتم تسليم هذه المركبات للجيش الكوري الجنوبي في التسعينيات.

ويبدو من الفيديو الذي نشر على صفحة اللواء المدرع Greywolf على حساب تويتر الرسمي، أن العسكريين الأمريكيين اختبروا خصائص السير لمركبات "الدبابات الطائرة" المبنية في روسيا وبعد أن ساروا فيها في حقل التدريب، قاموا بأطلاق النار من "تو-80أو".

تقول التعليقات التي تُركت تحت اللقطات إن العسكريين أعجبهم الشعور و"تمتعوا" بهدير المحركات النفاثة - محركات التوربينات الغازية بقوة 1250 حصان. تجدر الإشارة إلى أن الإصدارات الكورية الجنوبية من دبابات تي-80أو لا تختلف اختلافًا كبيرًا عن نظيراتها الروسية، فيها هيكل مجنزر وأجهزة راديو جديدة ومؤشرات الاتجاه.

ولتحسين تحديد الجسم في ساحات القتال التدريبية، تم تجهيز أبراج الدبابات بشاشات خاصة تم تثبيتها في الخلف.