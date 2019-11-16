الهند قد تحصل على حاملة طائرات بريطانية

تأمل بريطانيا أن تطلب الهند بناء حاملة طائرات لها. وزادت فرص إبرام هذه الصفقة بشكل كبير بعد أن أشار الأميرال البحري، كارامبير سينغ، إلى ضرورة أن يكون للأسطول ثلاث سفن من هذا النوع.

على هذه الخلفية، دعت بريطانيا الهند للحصول على حاملة طائرات مماثلة لحاملة الطائرات HMS Queen Elizabeth، وبنائها في أي حوض بناء سفن خاص بها. ولإثبات قدرات "الملكة إليزابيث"، من المقرر إرسالها قريبًا إلى المحيط الهندي. على ما يبدو، ستشارك في مناورات مشتركة، وفقا لموقع "توب وار".

تشير المصادر إلى أن الوفد الهندي قد زار بالفعل حوض Rosyth Dockyard في اسكتلندا، حيث يتم حاليًا تجميع السفينة الثانية من طراز Queen Elizabeth - HMS Prince of Wales.

تمتلك البحرية الهندية حاليًا حاملة طائرات واحدة من أصل روسي، هي "فيكراماديتيا"، والثانية من المفترض أن تدخل الخدمة خلال الـ 24 شهرًا القادمة. أوضح الأميرال سينغ أنه هناك حاجة إلى سعة تبلغ 65000 طن، بإمكانية استخدام محرك كهربائي ونظام CATOBAR ( تقلع الطائرة بمساعدة منجنيق، ويتم الهبوط باستخدام حبال الكبح).