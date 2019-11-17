منظومة "إس-400" تدخل الخدمة في تركيا قبل ربيع 2020

أكد مدير الهيئة الفيدرالية الروسية للتعاون العسكري التقني دميتري شوغاييف، خلال معرض دبي للطيران، أن نظام الصواريخ المضادة للطائرات من طراز إس-400 ستدخل الخدمة في الجيش التركي قبل ربيع عام 2020، وسيتم الانتهاء من تدريب المتخصصين الأتراك بحلول نهاية عام 2019.

وقال شوغاييف: "يجري تنفيذ عقد بخصوص "إس-400" مع تركيا بشكل طبيعي. وبحلول نهاية العام، سنكمل تدريب المتخصصين الأتراك، أما بحلول الربيع، سيدخل النظام في الخدمة القتالية، وكل شيء يسير وفقًا للخطة".

وفي 12 يوليو/ تموز الجاري، أعلنت وزارة الدفاع التركية بدء وصول أجزاء المنظومة الدفاعية "إس-400".

وأعلن الجهاز الفدرالي الروسي للتعاون العسكري التقني، الجمعة الماضية، بدء إرسال منظومة "إس-400" إلى تركيا، مؤكدا تنفيذ الصفقة في المواعيد المتفق عليها.

وأكدت وزارة الدفاع الروسية، يوم الأحد الماضي، إيصال المزيد من مكونات منظومة "إس- 400" الدفاعية الجوية إلى تركيا.