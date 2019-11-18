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11:02 18 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    شركة روسية تعرض على الدول العربية الحماية من هجمات طائرات "درون"

    © flickr.com/ Don McCullough
    رصد عسكري
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    عرضت شركة "روس أوبورون إكسبورت " خدماتها إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أسلحة إلكترونية روسية للحماية من هجمات الطائرات دون طيار "درون".

    مقاتلات سو-35 إس التابعة لفرقة الاشتعراض الجوي سوكولي روسيي (صقور روسيا) في مطار القاعدة الجوية سينترالنايا أوغلافايا في فلاديفوستوك، الروسية
    © Sputnik . Anton Balashov
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    وقال مدير الشركة ألكسندر ميخييف، للصحفيين، اليوم الاثنين، خلال حضوره فعاليات معرض دبي للطيران 2019. بأن الشركة الروسية تبدي استعدادها لحماية الدول العربية من هذا النوع من الطائرات.

    وأضاف ميخييف: "لقد أرسلنا مندوبينا إلى دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لعرض خدماتنا بما في ذلك تجهيز نظام إلكتروني متكامل لهذا الغرض".

    وأكد مدير شركة "روس أوبورون إكسبورت" الروسية، بأن النظام يحمي بشكل كامل حدود الدولة والمنشآت الحيوية من الهجمات المحتملة من الطائرات دون طيار واكتشافها على بعد 30 كم.

    وأشار ميخييف إلى أن النظام الروسي يعمل بمختلف الظروف الجوية وعلى مدار السنة، بما في ذلك الغبار والأمطار والرياح القوية.

    يذكر أن شركة "روس أوبورون إكسبورت" تعد الشركة الحكومية الوحيدة في روسيا المسؤولة عن تصدير كافة المنتجات والخدمات والتكنولوجيات العسكرية وذات الاستخدام المزدوج. وتعمل هذه الشركة ضمن تنظيم شركة "روستيخ".

    تم تأسيس شركة "روس أوبورون إكسبورت"، يوم 4 تشرين الثاني/ نوفمبر عام 2000. وتحتل هذه الشركة حاليا المرتبة الثانية في قائمة كبريات الشركات العالمية التي تعمل في سوق تصدير الأسلحة، حيث تبلغ حصتها في مجال تصدير الأسلحة والمعدات العسكرية الروسية نسبة تزيد عن 85 في المئة. وقامت الشركة بتصدير الأسلحة والمعدات العسكرية إلى 116 دولة من دول العالم. وفي هذا الإطار تتعاون هذه الشركة مع ما يزيد عن 700 مصنع ومؤسسة في مجمع التصنيع الحربي الروسي.

    ويعتبر معرض دبي للطيران معرض الطيران الأكبر في العالم، حيث يجتمع المختصون بهذا القطاع في كافة مجالاته للتواصل وعقد الصفقات. وقد شهد العام 2017 زيادة بنسبة 20% في عدد الزوار مقارنة بعام 2015، وقد حضر المعرض 79380 زائراً، حيث عقدت صفقات بقيمة 113.8 مليار دولار.

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