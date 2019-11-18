الولايات المتحدة تكشف عن تفاصيل خطة عسكرية للهجوم على روسيا

تعمل القوة الجوية السادسة عشر للقوات الجوية الأمريكية على تغيير أساليب خوض الحرب، وخصوصا بما يتعلق في اختراق منظومات الدفاع الجوي الروسية.

ووفقا لصحيفة "C4ISRNET"، تدرس القوة الجوية السادسة عشر (وكالة استخبارات القوة الجوية والمراقبة والاستطلاع سابقا) كيفية تنفيذ مهمة نموذجية وهي هزيمة أنظمة الدفاع الجوي الروسية

وفي المرحلة الأولى تقوم القوة الجوية 70 إلى جانب الأمن السيبراني والقومي بجمع معلومات استخباراتية حول تفاعل أنظمة الدفاع الجوي الروسية واستخدامها وموقعها. مثل هذه البيانات، ستسمح للقوات الجوية بتحديد أهداف الهجوم وتحديد الفجوات في دفاع العدو.

بعد ذلك تقوم القوة الجوية 363 باكتشاف كيفية تشغيل الأنظمة الروسية وكيف يمكن أن تضر هذه الأنظمة قوات التحالف، ثم تنشىء القوة الجوية 9 إلى جانب طائرة الاستطلاع U-2 خطة حرب الكترونية لمواجهة العدو.

وتقوم القوة الجوية رقم 480 المسؤولة عن نظام استطلاع أرضي يجمع المعلومات بما في ذلك من طائرات الاستطلاع، بتشغيل مجموعة مختصين يعملون على حل مشكلة منظومات الدفاع.

كما تصمم القوة الجوية رقم 55 سبلا لقمع أنظمة الدفاع الروسية عن بعد وترسل بيانات عن مواقع الأنظمة، وقال رئيس أركان القوات الجوية في المؤتمر الصحفي: نحن مستعدون للقتال، لكننا نفضل عدم فعل ذلك، إذا كانت هناك وسيلة لخفض التصعيد طبعا.

يشير المنشور إلى أن أحد المهام الرئيسية للقوات الجوية السادسة عشر هو "فضح تصرفات الأعداء التي تقوض المعايير الدولية عن طريق نشر صور الأقمار الصناعية مثلا".