الكشف عن خصائص حاملات المروحيات الروسية الجديدة

نقلت وكالات روسية عن مصادر في شركة بناء السفن، أن سعة السفن التي يجب وضعها في 2020 في القرم ستكون أكبر مما كان متوقع. وستبلغ 25000 طن بدلا من 15000 طن. وطول السفن المستقبلية يقدر بحوالي 220 مترا.

كما تم الكشف عن الخصائص الأخرى لسفينة الإنزال، على وجه الخصوص، يمكن استخدام كل واحدة منها كحاملة لأكثر من 20 مروحية ثقيلة. للمقارنة مع ميسترال الفرنسية- قادرة على حمل فقط 16 مروحية.

سوف يتم تجهيز السفن الروسية بكاميرات جانبية، التي صممت لقوارب الإنزال. ويمكن لكل حاملة مروحيات نقل حوالي 900 من مشاة البحرية.

ولم يتم تلقي معلومات رسمية حول خصائص حاملات المروحيات الروسية.