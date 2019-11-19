شاهد...منظومة "بانتسير-إس1" في 60 ثانية

"بانتسير-إس1"- نظام صاروخي مدفعي روسي مضاد للطائرات ذاتي الدفع. أنشئ في عام 1994، دخل الخدمة في عام 2010. صمم لتغطية المنشآت العسكرية والمدنية (بما في ذلك أنظمة الدفاع الجوي البعيدة المدى، مثل إس-300 "فافوريت" وإس-400 "تريومف" من جميع أسلحة الهجوم الجوي الحديثة والواعدة. من الطائرات، بما في ذلك الطائرات المسيرة الصغيرة والصواريخ. بالإضافة إلى ذلك، فإن المجمع قادر على ضرب الأهداف البرية المدرعة الخفيفة، وكذلك القوى البشرية للعدو.

تم تثبيت المجمع على هيكل كاماز وهو قادر على إطلاق النار والتغطية أثناء الحركة، على سبيل المثال، قافلة تسير. تم إنشاء نسخة قطبية شمالية من "بانتسير" على أساس مركبة مجنزرة تسير في كل مكان وتختلف بعدم وجود مدفعية.

النظام قادر على الجمع بين نظام الاعتراض وتتبع الهدف بأسلحة المدفعية، وإنشاء منطقة اعتراض مستمرة من ارتفاع خمسة أمتار و 200 متر ومدى 15 كم في الارتفاع و 20 كيلومترًا في المدى، حتى بدون دعم خارجي.

من المفترض أن يحل مجمع "بانتسير-إس1" في المستقبل محل نظام "تونغوسكا" للدفاع الجوي في الجيش الروسي.