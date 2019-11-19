لا غنى عنها للإعداد للمهام القتالية"...ما هي آفاق تصدير طائرة "ياك -130" الروسية"

أعلن المركز الصحفي للمصنع الذي يطور الطائرة أن طائرة التدريب القتالي "ياك-130" ستشارك لأول مرة في معرض الطيران الدولي Dubai Airshow 2019.

ويتضمن البرنامج إظهار القدرات العالية على المناورة للطائرة. وعند التحليق سيتحكم فيها الطيار المختبر، فاسيلي سيفاستيانوف والطيار الملاح ميخائيل كودرياشوف. وقام الطاقم بأول تدريب له في سماء الإمارات العربية المتحدة في 14 نوفمبر/تشرين الثاني 2019.

تم تطوير طائرة التدريب القتالي من الجيل الجديد ياك-130 في مصنع "ياكوفلوفا"، وهي تنتج بكميات كبيرة في مصنع إيركوتسك للطيران.

تستخدم ياك-130 بنجاح في مراكز القوات الجوية الروسية، فهي تتيح تدريب الطيارين على الطائرات المقاتلة من الجيل الرابع+ والخامس. منذ عام 2011 يتم تصدير الطائرات.

© Sputnik . Aleksander Melnikov طائرة "ياك-130" للتدريبات العسكرية في معرض دبي للطيران لعام 2019، 17 نوفمبر 2019

شعبية الطائرة:

تعتبر هذه الطائرة من أفضل الطائرات من هذا النوع، ويتوقع الخبراء أن يكون قائمة كبيرة من الراغبين في شراء ياك-130.

وصف الجنرال فلاديمير بوبوف، وهو طيار روسي، ياك-130 بأنها طائرة عالية الكفاءة وغير مكلفة. في رأيه، الخصائص الديناميكية الجوية وخصائص الطيران للطائرة أن الطيار الذي يحلق عدد محدد من الساعات على ياك-130، يمكنه التحكم بنجاح بطائرات الجيل الرابع وحتى الجيل الخامس".

وقال بوبوف في مقابلة مع "آر تي"، تسعة أرقام قياسية عالمية في عام 2016 تتحدث عن خصائص ياك-130. على وجه الخصوص، تم الاعتراف بأن الآلة الروسية أنها الأفضل في العالم من حيث سرعة الارتفاع بوزن أقل من 6 إلى 9 أطنان. أيضا، "لا غنى عنها لإعداد الطيارين الشباب للقيام بمهام قتالية."

"يمكن استخدام ياك-130 بنجاح للتدريب في ظروف قريبة من الوضع القتالي، مع الاستخدام الحقيقي للأسلحة. ولتحسين عملية التعلم، تم تنفيذ وضع تدريبي لمحاكاة الاستخدام القتالي للأسلحة على الأهداف الجوية والبرية".

بالإضافة إلى سلاح الجو الروسي، يتم استخدام ياك-130 في سلاح الجو في بيلاروسيا وبنغلاديش وميانمار ولاوس. في عام 2011 ، تم تسليم 16 طائرة من طراز ياك-130 إلى الجزائر. وفقا ل"روس أوبرون إكسبورت": "تحظى بشعبية كبيرة في الخارج."

الأرقام القياسية:

سجل طيارون روس جملة أرقام قياسية عالمية جديدة بواسطة طائرة "ياك-130".

وتخص الأرقام القياسية المسجلة سرعة الصعود إلى ارتفاعات محددة بالنسبة للطائرات التربينية النفاثة التي يتراوح وزنها عند الإقلاع بين 6000 و9000 كيلوغرام.

وتم تسجيل الأرقام القياسية في شهر أكتوبر/تشرين الأول من عام 2016. وتم إعلانها مؤخرا بعدما سجلها الاتحاد الدولي للطيران رسمياً.

وذكر بيان بثته شركة "إيركوت" للطائرات على موقعها الإلكتروني أن الطائرة التي قادها طاقم مكون من الطياريْن أوليغ كونونينكو وفاسيلي سيفاستيانوف صعدت إلى ارتفاع 6000 متر في زمن قدره 1 دقيقة و42 ثانية، مسجلة بذلك رقما قياسيا في سرعة الوصول إلى الارتفاع المذكور، فيما سجلت الطائرة التي قادها طاقم مكون من أوليغ كونونينكو وأوليغ موتوفين رقما قياسيا حين صعدت إلى ارتفاع 9000 متر في زمن قدره 2 دقيقة و44 ثانية.

وكشفت تلك الأرقام القياسية إمكانيات طائرة "ياك-130" ومهارات الطيارين الروس بحسب ما ذكره رومان تاسكايف، نائب المدير العام لمكتب تصميم طائرات "ياكوفليف".

© Sputnik . Vladimir Astapkovich الطائرة الروسية الخفيفة ياك - 130

من طائرة تدريب إلى طائرة حربية:

أعلن رئيس شركة "بناء الطائرات الموحدة"، يوري سليوسار، في معرض "دبي للطيران - 2019"، أن التحديث العميق لطائرة التدريب القتالي "ياك 130" بدأ، وسوف تصبح طائرة حربية.

وقال سليوسار: "من حيث العنصر القتالي، حدثنا الرئيسي هو أننا أحضرنا طائرة ياك-130 إلى هنا. نقدم هنا بداية المشروع لتحديثها العميق - نوسع قدراتها القتالية بشكل كبير. ستصبح ليس مجرد طائرة تدريب قتالي، ولكن إلى حد كبير طائرة حربية ".

وأشار إلى أن ياك-130، ستكون قادرة على القيام بعدد كبير من المهام، بما في ذلك ستكون قابلة للتكيف مع منطقة الاستخدام وزبائن معينين.

وأكد رئيس الشركة: "لقد قمنا بتوسيع القدرات القتالية من أجل الزبائن في الشرق الأوسط، مع مراعاة المهام التي يتعين عليها حلها في هذه المنطقة".