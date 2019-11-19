موعد تسليم القوات الروسية الدفعة الأولى من دبابات "أرماتا"

أعلن سيرغي تشيميزوف، رئيس "روستيخ"، أن الدفعة التجريبية الصناعية الأولى من الجيل الجديد من دبابات تي-14 "أرماتا" ستدخل القوات المسلحة في أواخر عام 2019 - أوائل عام 2020.

وقال تشيميزوف: "في الوقت الحاضر، يتم الانتهاء من التحضير للإنتاج، وقد تم تصنيع مجموعة تجريبية. سوف يتم تسليمها إلى القوات المسلحة الروسية في نهاية عام 2019 - بداية عام 2020".

يذكر أنه في أغسطس/آب 2017، أعلنت وزارة الدفاع أنها ستستلم 100 دبابة على منصة أرماتا حتى عام 2020.

تي-14 "أرماتا"- تي-14 هي دبابة قتال روسية واعدة مع برج غير مأهول على أساس منصة أرماتا المتنوعة المجنزرة.

إنها أول دبابة في العالم تنفذ مفهوم "الحرب المتمركزة في الشبكة" في التصميم الخاص بها، حيث يتم استخدام تي-14 بشكل أساسي كنظام للاستطلاع وتحديد الأهداف وتعديل إطلاق النار للمدافع ذاتية الدفع، ودبابات تي-90 وأنظمة الصواريخ المحمولة.

تم تقديم تي-14 للعامة في عرض النصر في عام 2015 إلى جانب منتجات أخرى على أساس "أرماتا".