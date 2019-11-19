قناة روسية تعرض طوربيد "بوسيدون"...فيديو

لفت انتباه مستخدمي الإنترنت تقرير تلفزيوني على قناة "روسيا1"، عرض في أوائل يونيو/حزيران من هذا العام.

يتحدث التقرير عن السفينة البحثية الجديدة للمياه العميقة "أكاديميك ألكسندروف" التي كانت في ذلك الوقت تكمل سلسلة من الاختبارات البحرية.

وما جذب انتباه المستخدمين هو وحدة غريبة في الجزء الخلفي للسفينة، التي تذكر بشكلها الطوربيد. طوله التقريبي وعياره يتوافق مع أبعاد طوربيد "بوسيدون"-25 مترا في الطول وقطره حوالي 1.5. بالإضافة إلى ذلك، كانت السفينة مجهزة برافعات خاصة التي قادرة على رفع 100 طن. ويعتقد أن "بوسيدون" سيكون له نفس الوزن، وفقا لموقع إين24.

هناك أيضًا افتراضات بأن الفيديو يعرض منتجًا "من نفس السلسلة"، على سبيل المثال، الصاروخ البالستي "سكيف"، ​​أو جهاز البحث - "النسخة المدنية" من طوربيد بوسيدون العابر للقارات.

يمكن أيضًا افتراض أن الفيديو يظهر نموذج لـ"بوسيدون" لتحديد تأثير الحمل على الجزء الخلفي للسفينة.