أنظمة الصواريخ الساحلية "باستيون" تغطي القطب الشمالي

وقال قائد الأسطول الشمالي الروسي، نائب الأميرال ألكسندر مويسيف، إن هذه الأسلحة الحديثة القوية مجهزة بمجموعات تكتيكية من الأسطول الشمالي في أرخبيل جزر نوفوسيبيرسك وأرض فارنتس يوسف.

وهنأ الجيش في يوم الصاروخ والمدفعية. ويعمل هؤلاء المتخصصون في السفن الحربية والغواصات وكذلك في الوحدات البرية والساحلية.

وأضاف القائد أن الغواصات في بحر الشمال تقوم سنوياً بعدة عمليات إطلاق للصواريخ الباليستية "بولافا" و"سينيفا". هذا العام، تميزت أطقم الغواصات الاستراتيجية النووية "يوري دولغوروكي" و "كاريليا" و "تولا".

أما بالنسبة لمنطقة القطب الشمالي، فإن مدافع الهاوتزر ذاتية الدفع من طراز "غفوزديكا" وراجمات الصواريخ "غراد" المتعددة تشارك بانتظام في تدريبات القوات البرية والساحلية للأسطول الشمالي في هذه المناطق.