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15:11 19 نوفمبر/ تشرين الثاني 2019
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    دبابة تي-80

    المتنافسون القدامى..."تي-80" تلتقي مع أبرامز في كوريا الجنوبية (صور+فيديو)

    © Sputnik . Maxim Blinov
    رصد عسكري
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    في التدريبات الأخيرة في كوريا الجنوبية، عملت الدبابات تي-80أو بالتزامن مع M1A2 الأمريكية. ظهرت صور ومقاطع فيديو نادرة على الشبكة تظهر المركبات القتالية بالقرب من بعضها بعضا.

    وتدربت الدبابات على هجوم العدو الافتراضي، وتم إرسالها إلى ساحة الوقوف.

    لأول مرة، التقت هاتان الدباباتان، اللتان لديهما محركات توربينية تعمل بالغاز، في فبراير/شباط 1993 في IDEX-93 في عاصمة دولة الإمارات العربية المتحدة، أبوظبي.

    بالنسبة للدبابة الروسية، كان هذا المعرض هو أول عرض توضيحي مفتوح لقدراتها الفريدة على السير. بعد هذا المنتدى الدولي، تم تلقيبها بـ"الدبابة الطائرة". وكانت تسير الدبابة في حقل التدريب بسهولة وتقفز عدة أمتار، مما تسبب في إثارة دهشة المتفرجين في المدرجات.

    عندما حاولت أبرامز تكرار "حيلة" آلة أومسك، لم تنجح: لقد انقلبت الدبابة على جانبها.

    البلد التالي حيث التقت تي-80 أو و M1A2 كانت السويد. في عام 1993 ، كانوا يريدون اختبار ما سوف يحل محل الدبابات القديمة في القوات. وتنافست حينها الفرنسية Leclerc والألمانية ليوبارد-2، وقد اختارت الأخيرة.

    في الوقت نفسه، لاحظ الجيش السويدي موثوقية عالية للمنافس الروسي، القدرة على المناورة الجيدة، حماية قوية للدروع، وإمكانية استخدام أسلحة الصواريخ الموجهة. ولكن تم انتقاد فعالية ضرباتها في الليل.

    بعد خمس سنوات، شاركت الدبابات الروسية والأمريكية في المناقصة اليونانية، حيث شاركت تشالنجر -2 الإنجليزية والأوكرانية تي-84 بالإضافة إلى Leclerc و Leopard.

    من حيث خصائص سرعتها، اتضح أن تي-80أ وهي الأفضل ؛ خلال مسيرة 1000 كم، تم إظهار سرعة تصل إلى 80 كم / ساعة.

    تفوقت تي-80 بشكل عام على منافسيها من حيث الموثوقية، والصيانة، وسهولة التطوير، ومع ذلك، كانت هناك حاجة إلى تحسين الإرسال الهيدروستاتيكي، والذي تعطل، وكذلك لزيادة تحسين نظام التحكم بإطلاق النار وإنشاء رؤية ليلية جديدة. في وقت لاحق، تم القضاء على هذه العيوب.

    أظهرت أبرامز نتائج متباينة، عند عبور أحد الجدران بارتفاع متر، أصيب قائد الدبابة بجروح، وفي مراحل مختلفة كان يتعطل المحرك، وكان لا بد من تفكيكه.

    ولم تتفوق على الألمانية والفرنسية أثناء إطلاق النار. نتيجة لذلك، اختار الجانب اليوناني ليوبارد -2.

    بدأ الجيش الكوري الجنوبي بالتزود ب تي-80 أو في عام 1996 ، ولا يزال الجيش في هذا البلد يقدّر تقديرا عاليا الخصائص الاستثنائية للمحركات الروسية "النفاثة".

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أسلحة, سلاح روسيا, أبرامز, دبابة
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