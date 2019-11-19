مشاركة طائرة روسية فريدة من نوعها في معرض "دبي للطيران"...فيديو

تشارك روسيا في معرض "دبي الدولي للطيران" بوفد يتقدمهم وزير الصناعة والتجارة، دينيس مانتوروف، لعرض منتجات الصناعة الروسية، في الفترة الممتدة من 17 ولغاية 21 نوفمبر/تشرين الثاني.

التقى وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، مع نائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد آل نهيان، وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد.

منتجات روسية في المعرض

قدم الوفد الروسي المشارك أنظمة الدفاع الجوي "Pantir-C1 "و "Tor-E2" وأنظمة الحرب الإلكترونية ، مقاتلة الجيل الخامس" Su-57E" وطائرة النقل العسكرية الخفيفة "Il-112VE".

وتحدث رئيس الوفد الروسي للصحفيين، قائلا: "لأول مرة نقدم في المعرض نموذجا لطائرة التدريب القتالية من طراز Yak-130، والتي تمثل الطائرة الأولى من نوعها في العالم، ويتيح التصميم الديناميكي للطائرة تدريب المقاتلين على طائرات من الجيلين الرابع والخامس".

اتفاقيات روسية-إماراتية

وقع الوفد الروسي على هامش المعرض على عدد من الاتفاقات، ومن بينها اتفاقية بين "طائرات روسيا" وشركة "توازن" الإماراتية، لشراء حصة في في شركة BP-Technology.

حيث سيتم تطوير إنتاج مشترك لطائرات هليكوبتر جديدة وطائرات من دون طيار.

وتحدث مانتوروف عن هذا المشروع، قائلا: " إن أكثر منتجاتنا إثارة للاهتمام في المعرض هي مروحية VRT-500 الجديدة. سيتم إنشاؤه بالتعاون مع شركة "توازن".

الآن هناك عملية توقيع اتفاقية مع جانب دولة الإمارات. في الوقت الحالي، نبيع الموديلات بمحرك واحد فقط.

لكننا وضعنا بالفعل الأساس لإدخال نظام هجين، بإضافة محركين ميكانيكيين. قريبا سوف نتحول إلى الدفع الكهربائي تماما"، تم التخطيط لإتمام الصفقة في الربع الأول من عام 2020.

استقبال حار

التقى وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، مع رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة خليفة بن زايد آل نهيان ونائب رئيس مجلس الوزراء منصور بن زايد، قبل الافتتاح الرسمي لمعرض "دبي الجوي". واستمرت المفاوضات بين رئيس الوفد الروسي وخليفة أكثر من ساعة.

ليذهب بعدها خليفة ومانتوروف معا إلى حفل الافتتاح، حيث لوحظ الإستقبال الحار الذي حظي به الوفد الروسي.

شراكة منذ فترة طويلة

شاركت روسيا في جميع معارض "دبي للطيران" منذ عام 1993. كما هو الحال في السنوات السابقة، تم تنظيم المعرض هذا العام على أعلى مستوى، حسبما ذكرت الخدمة الصحفية للشركة الروسية "روستيخ".

يعتبر الشرق الأوسط بالنسبة لـ"روستيخ" منطقة مهمة من الناحية الإستراتيجية تعتزم فيها الشركة توسيع التعاون معها، ليس فقط في التعاون العسكري التقني ، ولكن أيضًا في المجالات المدنية.